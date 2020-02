Antonella Elia e Valeria Marini, rissa con spintone al GF Vip/ “Hai rotto i cog*ioni”

Ora è ufficiale: Antonella Elia contro Valeria Marini sarà l’argomento principale della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Tra le due concorrenti del reality non corre buon sangue e, dopo i battibecchi di ieri, poco fa, tra le due c’è stata una vera e propria rissa. Tutto è accaduto durante la scrittura della sceneggiatura del film “Storia di amore e passione nella Casa del Grande Fratello”. Valeria ha proposto di farla scrivere ad Aristide facendo esplodere Antonella Elia. Quest’ultima, infatti, non sopporta le continue attenzioni che la Marini rivolge ad Aristide e, già risentita per una discussione precedente, ha attaccato la showgirl. “Ma la vuoi smettere? Adesso basta non ce la faccio più”, ha sbottato Antonella spingendo lontana da sè Valeria con una spinta. Un gesto non gradito dalla Marini che, rivolgendosi alle telecamere, urla: “mi hai messo le mani addosso, io non ho parole. Grande Fratello hai visto che mi hai messo le mani addosso?”.

Rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: “mi hai rotto i cog*ioni, sparisci”

Scintille vere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove Antonella Elia continua a perdere la pazienza non sopportando la presenza di Valeria Marini. Dopo averla spinta, la Elia, furiosa, esplode attaccando la showgirl anche con le parole. “Hai rotto i cog*ioni, sparisci“, urla mentre la Marini, mantenendo la calma, continua a ripetere a tutti – «Mi ha messo le mani addosso senza motivo, solo perché ho un rosario che mi hanno regalato. Ho il segno rosso sul seno. Deve essere squalificata”. “Vai pure a dirlo, tanto non hai sentito nulla… non ce la faccio più con i tuoi sguardi, lasciami stare”, replica a sua volta Antonella. Adriana Volpe, vedendo Valeria tesa, cerca di rassicurarla: “Purtroppo è una mina vagante, ormai è difficile, mi sembra eccessivo reagire così”.

È ufficiale: Valeria Marini vs Antonella Elia #GFVIP pic.twitter.com/XGeLhsHxfx — Trash Italiano (@trash_italiano) February 27, 2020





