Francesca Dall’Olio, ex moglie Gianluca Grignani/ Lui: “l’ho solo e sempre amata”

Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio: il primo incontro

Francesca Dall’Olio è la ex moglie Gianluca Grignani. Un grande amore quello nato tra il cantautore e la fotografa che si sono incontrati per la prima volta sul set del videoclip “La fabbrica di plastica”. Proprio Grignani parlando del primo incontro con la ex compagna ha rivelato: “io Francesca l’ho solo e sempre amata, da quando vent’anni fa l’ho incrociata sul set della Fabbrica di plastica, e tanto è bastato a fermare il tempo nel tempo, a farmi fidare di lei incondizionatamente. Oggi posso dirlo: mi è andata bene”. Francesca è stata per anni la persona che lo rendeva tranquillo e sereno, la donna della sua vita con cui ha costruito una bellissima famiglia.

Dal loro matrimonio, infatti, sono nati quattro splendidi figli che definiti i suoi diamanti: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Grignani. Purtroppo nel 2020 la coppia ha comunicato alla stampa la loro intenzione di separarsi. Una decisione sofferta, ma che la coppia ha preso anche per il bene dei figli, ma non è dato sapere come mai i due si siano lasciati.

Gianluca Grignani: “La fine della relazione con la mia ex Francesca Dall’Olio non è stato un dolore”

La fine di una storia d’amore e di un matrimonio fa sempre male, molto male. Gianluca Grignani ospite di Verissimo da Silvia Toffanin ha parlato così della separazione dalla moglie Francesca Dall’Olio: “la fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa”. Non solo, dalle pagine del settimanale Oggi il cantante ha parlato di quanto i figli siano stati importanti nella sua vita: “se mi sono salvato, preso per i capelli, è merito dei miei figli”, mentre soffermandosi sul rapporto con loro ha rivelato “da padre mi viene spontaneo dare delle carezze affettuose ai miei figli, perché a me quelle carezze sono mancate”.

Grignani ha parlato della fine del matrimonio con la ex moglie anche in occasione dell’uscita del singolo Non dirò il tuo nome: “è il ricordo di un amore, un amore finito, un amore a tratti proibito, a tratti di genio di ingenuità, dolcezza e malinconia”.











