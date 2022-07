Francesca De André a Ibiza, dopo l’amore violento/ “Voglia di tornare a sorridere…”

Francesca De André si rialza, dopo la violenza subita dall’ex: i passi social verso la rinascita

Dopo aver denunciato la violenza fisica e psicologica subita da colui che riteneva il suo grande amore, la nipote di Fabrizio De André e figlia di Cristiano De André fa un nuovo tentativo per imparare ad amarsi e a bastarsi. “Volevo una famiglia, io una famiglia non l’ho avuta realmente -faceva sapere in una recente intervista tv registrata a I fatti vostri, dopo aver denunciato alle autorità l’ultimo fidanzato, rivelatosi un uomo violento contro ogni sua romantica aspettativa maturata per il sogno di costruirsi una famiglia solida, per colmare i vuoti seguiti alla separazione dei genitori che l’ha segnata-, ho avuto un’infanzia molto travagliata. Sono stata in un orfanotrofio e affidata al comune di Milano. Non mi sono resa conto di essere in un meccanismo tossico e me ne sono resa conto quando mi sono ritrovata tra la vita e la morte”. Tuttavia, almeno da parte sua “Il rapporto con lui non era basato sulla superficialità ma sull’amore…”. Ciò nonostante, c’erano blackout completi, la violenza, la crudeltà, io da opinionista di violenza di genere in tv non mi rendevo conto della violenza che subivo io per prima. Per nascondere i lividi inventavo scuse, che fossi caduta dal palo della pole-dance ad esempio. “.

Le ultime violenze subite dall’ormai ex le hanno provocato “molte contusioni sul corpo, un trauma cranico“, e anche delle ferite dell’anima che ora la figlia d’arte cerca di far rimarginare concedendosi una vacanza a Ibiza e del sano divertimento, anche in rete. Come trapela dagli ultimi post condivisi su Instagram, Francesca De André si è lasciata immortalare in pose sexy e dalle descrizioni sibilline, in cui inequivocabilmente fa sapere che sta provando a imparare ad amarsi.

Francesca De André impara ad amarsi? Il web è una valvola di sfogo

“Amando prima se stessi si compie il vero primo passo verso l’amore reale” , si legge in particolare nella caption di un nuovo scatto in cui l’ex Grande fratello 16 ammicca all’obiettivo fotografico, a Milano. “A chi non piacciono le ciliegie… #vogliaditornare a #ridere #scherzare #giocare”, si legge poi a corredo di un altro scatto estivo realizzato a Ibiza e dalle vibes piuttosto bollenti. Ma non è tutto.

Perché, mentre è ora alle prese con la riscoperta di sé, Francesca De André ha trovato il tempo anche per iscriversi sulla piattaforma social Onlyfans. dove si vendono post hot e provocanti. E chissà che tra una provocazione e l’altra e il sano relax estivo, la figlia d’arte non possa ritrovare l’amore.











