Francesca De Andrè contro Dori Ghezzi/ “Non è tutto oro quello che si vede”

Francesca De André ancora una volta contro Dori Ghezzi e la sua famiglia. La figlia di Cristiano De Andrè non ha alcuna intenzione di appianare i rapporti con la sua famiglia e con la nonna considerando quanto detto durante una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. La cantante del duo Wess & Dori, seconda moglie di Fabrizio De André, ha più volte teso la mano alla nipote, ma invano. Anche durante la partecipazione della De André al Grande Fratello, la Ghezzi aveva cercato di riappacificarsi senza però riuscirci. Come mai? A detta di Francesca la colpa è proprio della seconda moglie del defunto nonno Fabrizio considerando quanto ha dichiarato dalle pagine di Diva e Donna. “Dori Ghezzi? La vita è spesso quello che accade dietro la facciata pubblica. Non è tutto oro quello che vediamo in superficie” ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso che ha proseguito poi dicendo – “in un’intervista dell’anno scorso, mentre ero chiusa nella Casa del Grande Fratello, parlava di pace in famiglia… Certe cose non le devi dire, le devi fare”.

Francesca De André nessuna pace con Dori Ghezzi e il padre Cristiano

Non solo, Francesca De André è tornata a parlare anche del periodo di convivenza vissuto con la nonna e delle promesse non mantenute: “dopo la convivenza con mio padre, con cui non finì bene, ho fatto la nomade. L’ultimo mese, a casa con Dori. Mi diceva: “Non ti preoccupare, ti prendo io in affidamento”. Un giorno l’assistente sociale mi comunica che dalla mattina dopo sarei dovuta entrare in istituto. Non ho ben capito cosa sia successo”. Sta di fatto che, ancora oggi, non c’è pace tra Dori Ghezzi e Francesca De André che si sono confrontate solo tramite dichiarazioni rilasciate alla stampa. Differente, invece, il rapporto tra Dori e Fabrizia De André, la sorella maggiore di Francesca, con cui i rapporti sono del tutto diversi. Se con Dori Ghezzi i rapporti non sono cambiati, Francesca De André non è riuscita neppure a trovare un punto di accordo con il padre Cristiano visto che tra i due è ancora in corso una battaglia legale.



