Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, è crisi/ Dopo le “aggressioni”: “Ti dedico il…”

Per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio il Grande Fratello 16 è stato proprio galeotto, rendendo la loro amicizia un effettivo amore. Dopo la fine del reality show, i due hanno proseguito la loro relazione anche fuori, facendo intendere in più di una occasione che tutto procedesse a gonfie vele. La nipote di Faber, si è messa molto in discussione entrando nella Casa, specie perché non potendo parlare di papà Cristiano, ha faticato a mantenere la calma in più di una occasione. Senza considerare la sua recente relazione con Giorgio Tambellini. L’imprenditore toscano che, mentre lei era in gioco, ha pensato bene di tradirla. Dopo l’effettiva rottura, Francesca si è sentita libera e in grado di potere iniziare una relazione con il modello napoletano, già cotto di lei fin dalle primissime battute (e nonostante un iniziale – quanto breve – coinvolgimento emotivo con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli).

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: è crisi tra gli ex gieffini

Dopo grandi dichiarazioni d’amore, tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è crisi. Alcune ore fa, la figlia di Cristiano De Andrè ha condiviso lo screenshot di una canzone di Ultimo: “Ti dedico il silenzio”. Ecco le parole del cantante romano: “E ti dedico il rumore / Di queste inutili parole / Un quadro senza il suo colore / Che è andato via volare altrove/ Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole / Questa sera provo a farlo / Questa sera io ti chiamo / E tanto tu non mi rispondi / E tanto poi se mi rispondi / Dici che non siamo pronti”. Per tutta risposta il modello partenopeo, ha risposto con un amarissimo sfogo sulle Stories di Instagram (per poi cancellarlo poco dopo): “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio. Fiero di me e fiero della mia persona, vado avanti sempre a testa alta! I miei valori non li cambierò mai! Grazie mamma!”. Si sono definitivamente lasciati oppure è un momento di smarrimento passeggero?

