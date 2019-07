Francesca De Andrè Vs il padre Cristiano/ “Fabrizia ingannata dalle sue moine”

“Sono tutte scenette mediatiche”, con queste parole Francesca de Andrè liquida il riavvicinamento del padre Cristiano o, almeno, il suo tentativo. Dopo quello che è successo al Grande Fratello nessuno avrebbe mai immaginato questa svolta ma, alla fine, tutto cambia e anche il comportamento dell’artista ligure lo è, almeno in teoria. Cristiano De Andrè si è molto riavvicinato alla figlia Fabrizia che ha avuto modo di rivederlo e passare del tempo con lui che ha vestito anche i panni di nonno tenendo in braccio il nipotino Riccardo. La giovane non sa bene se questo sia legato alla sua “non” partecipazione al reality di Canale5 in seguito alla sua diffida (“visto che di questa cosa non hanno mai parlato”) ma quello che è certo è che Fabrizia lo trova sincero e pronto a cambiare tanto da porgere la mano alla figlia Francesca che lo ha liquidato con un sonoro no: “Io spendo tutto quel che guadagno in avvocati per via delle contese aperte con lui, so solo questo”.

FRANCESCA DE ANDRE’ DICE NO ALLE MOINE DEL PADRE CRISTIANO

In una lunga intervista a Nuovo, Francesca De Andrè ribadisce lo stesso concetto rivelato anche a Spy ovvero che queste parole del padre sembrano solo una trovata mediatica e che non ci sia niente di sincero: “Lui riesce sempre, con quattro moine, a far riavvicinare i miei fratelli. E’ un classico, sono anni che loro fanno questa altalena… fanno la pace con lui e poi vengono a lamentarsi da me”. A quanto pare Francesca non è pronta ad accettare e fare un passo indietro ma lascia comunque uno spiraglio aperto. Pur chiarendo di non avere bisogno nemmeno più di un padre, l’ex gieffina rivela: “Nella vita contano i fatti, se cominciassi a vedere che lui si comporta in maniera diversa, forse rivaluterei l’ipotesi del riavvicinamento”.

