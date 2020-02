Francesca De Andrè, ex fidanzato Gennaro Lillio/ “Non dialogavamo, non amo la superficialità”

Francesca De Andrè è la ex fidanzata di Gennaro Lillio, concorrente della nuova edizione di Pechino Express 2020 in partenza da martedì 11 febbraio 2020 in prima serata su Rai2. La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello 15 e hanno condiviso un pezzo di vita insieme visto che hanno deciso di fidanzarsi. In realtà a giocare a favore del modello è stato il presunto tradimento dell’ex Giorgio Tambellini; un tradimento che ha spinto la figlia di Cristiano De Andrè tra le braccia del personal trainer napoletano. In realtà una volta uscita dalla casa Francesca si è resa conto di aver sbagliato e ha concluso la sua relazione con Gennaro. “Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse tradendo e io, indebolita e fragile, dentro la Casa del Grande Fratello avevo ceduto al corteggiamento del modello Gennaro Lillio – ha dichiarato alla stampa la nipote di Fabrizio De Andrè -. Solo quando sono uscita ho capito che era tutto falso, che io amavo Giorgio e lui mi amava ancora. Era già un anno che stavamo insieme. Vivevamo un rapporto di simbiosi e staccarci ci ha fatto perdere lucidità”.

Francesca De Andrè: ecco perchè ho lasciato Gennaro Lillio

Ma non finisce qui, visto che Francesca De Andrè ha anche precisato i motivi che l’hanno spinta a troncare la relazione con Gennaro Lillio: “Una volta uscita dal gioco ho lasciato quel modello perché ho capito che non era fatto per me. Non avevamo dialogo, io non amo la superficialità: non ci capivamo”. Parole che non hanno lasciato indifferenze il personal trainer napoletano che ha replicato: “devo darle ragione almeno una volta nella vita: sono stato superficiale. Se non lo fossi stato, probabilmente, non sarei stato assieme a lei…”. Oggi la De Andrè è felicemente fidanzata con Giorgio Tambellini con cui ha deciso di prendere casa insieme. I due, infatti, convivono e non nascondono il desiderio di crearsi una bella famiglia insieme: “l’idea è nata in maniera molto naturale. A casa l’abbiamo scelta vuota in modo di costruirla da zero… è un loft su due livelli, al piano terra ci sono la cucina e il soggiorno mentre al piano di sopra la camera da letto e una grande cabina armadio. Sono spazi aperti perché siamo due persona a cui piace passeggiare per casa. Prima o poi mi piacerebbe diventare mamma”.

