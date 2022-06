Francesca De André furiosa per l’intervista del padre Cristiano/ “Che schifo, falsità!”

Francesca De André furiosa per le dichiarazioni del padre Cristiano

Esplode Francesca De Andrè dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate da suo padre Cristiano in un’intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Durante la chiacchierata, infatti, il cantante ha parlato anche della figlia e delle violenze che avrebbe subito dal suo ex fidanzato. Le parole di Cristiano De Andrè non sono state quelle che Francesca si aspettava e hanno anzi scatenato l’indignazione dell’ex gieffina e non solo.

“È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato… Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di sè stessi…E questo è forse il punto più basso che abbiamo raggiunto”, è stata la dichiarazione rilasciata da Cristiano De Andrè che ha avuto la conseguenza di sollevare un vero e proprio polverone.

Francesca De André replica al padre Cristiano, Parpiglia appoggia

Francesca De Andrè, ripostando su Instagram l’intervista del padre Cristiano, l’ha commentata con parole dure: “Che schifo, falsità!” ha infatti tuonato. Alla sua indignazione si è aggiunta anche quella del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia che, sempre attraverso i social, ha riportato la dichiarazione del cantante, commentandola così: “Quindi il problema non è la figlia massacrata, come da referto, come i carabinieri hanno certificato…Il problema è la figlia stessa…Che schifo!”

Il giornalista, attraverso The Pipol Cronaca, ha poi aggiornato gli utenti sugli ultimi passi dell’ex gieffina nella delicata questione delle accuse di violenza all’ex fidanzato. Si legge: “Francesca De Andrè, in merito alle violenze subite dal suo ex fidanzato sarà seguita dall’Avvocato Pier Paolo Pieragostini, del foro di Milano. Professionista esperto, in casi simili.”











