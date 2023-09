Francesca De Andrè shock: “Sono stata operata d’urgenza”. Come sta?/ “Non posso più avere figli naturalmente”

Francesca De Andrè operata d’urgenza: come sta?

Francesca De Andrè torna su Instagram con un lungo post per condividere ciò che le è accaduto nelle scorse settimane. Con una serie di foto e video che la ritraggono in ospedale, la De Andrè parla dei problemi di salute che ha dovuto affrontare e che l’hanno portata ad essere operata d’urgenza trascorrendo tutto agosto in ospedale. Tutto è cominciato con un malessere che l’ha convinta a rivolgersi al medico per sottoporsi ad una serie di analisi di controllo. “Andai all’appuntamento per l’ecografia e venne fuori che mi trovarono delle “masse” che da subito risultarono da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivo esame di biopsia”, scrive Francesca sui social.

“Fatti gli esami del sangue e ritirarti i risultati mi recai il famoso lunedì nell’ospedale di Pistoia dove mi venne detto che ero da ricoverare immediatamente, trattare ad alto dosaggio con antibiotici endovena per abbassare la grave infiammazione/ascesso che mi si era creata con rischio di setticemia oltre ad altre che vi evito…E poi operare. Tutto d’urgenza”, scrive ancora Trovandosi presso l’ospedale di Pistoia, ad un’ora di distanza da qualsia persona d’appoggio e avendo lasciato la sua cagnolina Puka ad un’amica, contro il parere dei medici, decide di lasciare l’ospedale per tornare a Milano.

L’operazione e la forza di Francesca De Andrè

Dopo un viaggio durato quattro ore a causa del traffico con dei dolori “che non augureresti al tuo peggior nemico”, Francesca De Andrè giunge a Milano svenendo a casa di un amico. Giunta al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli di Milano, dopo essere stata sottoposta ad altri esami “decisero di ricoverarmi subito, iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi. Iniziò così la mia “vacanza” ad agosto in ospedale. Presi conoscenza parlando con i medici dell’operazione al quale sarei andata incontro , nel quale mi avrebbero rimosso anche le “masse” da analizzare , poi: salpingectomia bilaterale”.

“Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto…tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da Dio!”, aggiunge ancora la De Andrè che ringrazia tutte le persone che le sono state vicino, i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei. “Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami , Benigno o maligni? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene”, ha concluso.













