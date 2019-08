Francesca de Andrè “Un corteggiatore ricco e focoso”/ Nuovo fidanzato dopo Gennaro?

Sui social Francesca de Andrè tace ormai da un po’ e in molti sono preoccupati a cominciare dall’amica (?!) Guendalina Canessa che la sprona a cercarla per vedersi e uscire un po’. Lei promette che lo farà e la tranquillizza un po’ ma a cosa è dovuta questa assenza? Alcuni pensano che sia solo per via delle vacanze mentre altri sono convinti che la questione Gennaro Lillio la trattenga lontana dai social. Per il momento la verità sembra ancora lontana ma le novità che circolano in questo momento sembrano regalare al pubblico una terza alternativa ovvero quella che vorrebbe Francesca de Andrè alle prese con un nuovo amore. A lanciare la presunta bomba è il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 agosto su cui si legge: “Si sussurra che l’irrequieta Francesca de Andrè abbia un nuovo corteggiatore assai ricco e focoso“, che sia questo il motivo dell’addio a Gennaro Lillio?

FRANCESCA DE ANDRE’ HA GIA’ UN NUOVO AMORE?

Il suo silenzio social non ci permette di capire se davvero l’ex gieffina sia già pronta a cedere alla corte di un nuovo amore oppure no ma nei giorni scorsi si è parlato di un possibile riavvicinamento al suo ex, Giorgio Tambellini, ma se così fosse anche questa volta su di lei si sarebbero dette tante bugie. Forse Francesca de Andrè è davvero “vittima” di gossip e pregiudizi o è lei che ama a stare al centro dell’attenzione? Fatto sta che “casualità” vuole che queste voci la stanno travolgendo proprio a pochi giorni dal ritorno in tv dei programmi di Barbara d’Urso, sarà nei suoi salotti che arriveranno i chiarimenti sulla sua vita privata? Intanto Gennaro Lillio ha deciso di consolarsi con Martina Nasoni, almeno in amicizia…

