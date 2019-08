Guendalina Canessa difende Francesca De Andrè/ “Gennaro Lillio? Sono caz*i suoi!”

Sulla rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, di recente è intervenuta Guendalina Canessa, che ha provato a mettere fine al chiacchiericcio social che questa rottura ha inevitabilmente scatenato. Sull’amore che ha travolto i due ex gieffini, oggi naufragato sotto il peso di accuse e sospetti reciproci, la Canessa dice che entrambi, con tenacia e determinazione, “hanno provato, hanno tentato”, ma alla fine, sopraffatti dalle numerose divergenze, “hanno capito che non erano compatibilmente e caratterialmente fatti per stare insieme”. “È molto semplice” e “non c’è niente di male”, ha spiegato la Canessa, che ha preso le parti di Francesca De Andrè difendendo inoltre a spada tratta la sua volontà di dare vita a un ulteriore chiarimento con il sui ex, Giorgio Tambellini, con il quale la storia si era interrotta all’improvviso, senza dare a entrambi alcuna possibilità di replica. “Ha chiarito delle cose del passato dove c’era del bisogno di chiarire perché non si sono né più visti né sentiti”, ha aggiunto infatti la Canessa, che ha bacchettato gli haters per i recenti commenti al vetriolo.

GUENDALINA CANESSA: “IO AMO FRANCESCA DE ANDRÈ”

Nelle dichiarazioni a difesa di Francesca De Andrè. Guendalina Canessa ha chiesto ai suoi follower di fare un passo indietro e lasciare ai diretti interessati la possibilità di vivere la loro vita privata nella più totale tranquillità: “Chi siamo noi per puntare il dito e dire ‘no tu quella cosa non la devi fare, non ci devi rintronare'”, si è chiesta in una Insatgram Story l’ex gieffina. “Non lo so, raga, non so se ci ritornerà mai”, ha concluso poi la Canessa – comunque sono ca***i suoi”. Dopo i contrasti del passato, l’ex concorrente del Grande Fratello è oggi molto amica della figlia di Cristiano De Andrè con la quale condivide anche un ex, l’opinionista televisivo Daniele Interrante. A contribuire alla loro unione, il reality condotto da Barbara D’Urso che le ha viste condividere lo stesso tetto per qualche giorno: “io vi dico che, ormai tutti lo sapete, è nata una bellissima amicizia tra me e Francesca“, ha confermato la Canessa sui social. “Io la amo, la proteggerò sempre, perché l’ho conosciuta, ho capito chi è veramente e lei ha tirato fuori il meglio di lei con me. E questo l’avete visto un po’ tutti”.

