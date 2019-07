FRANCESCA DE ANDRE’ “NO” AL PADRE CRISTIANO/ “E’ tutta scena, non mi ha mai cercata”

Francesca De Andrè nuovamente contro il padre Cristiano De Andrè. Non c’è pace tra i due visto quanto dichiarato dalla ex concorrente del Grande Fratello durante un’intervista rilasciata al settimanale Spy dove ha precisato i motivi che l’hanno spinta a rifiutare di incontrare il padre. Ricostruendo la situazione: Cristiano De Andrè ha cercato la figlia nelle ultime settimane per cercare di ricucire un rapporto invitandola a raggiungerlo con la sorella in vacanza. La risposta di Francesca non è tardata ad arrivare rifiutando però di rivederlo, anzi accusandolo chiaramente di averlo fatto solo per scopi mediatici. Ecco quanto ha dichiarato al settimanale Spy: “Sono solo pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata. Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo. Come al solito è tutta una scena mediatica. Lui è un bravo sceneggiatore”.

Francesca De Andrè contro il padre Cristiano: “meno scenette mediatiche”

E’ un fiume in piena Francesca De Andrè che, senza girarci troppo intorno, accusa pubblicamente il padre Cristiano De Andrè riportando alla luce la presenza di una guerra in corso tra avvocati e tribunali. “Se volesse davvero deporre le armi, dovrebbe cominciare a smetterla di portare avanti le battaglie legali” ha precisato la nipote di Fabrizio De Andrè che ha poi proseguito dicendo: “da anni parliamo soltanto attraverso i tribunali”. Non solo, la De Andrè ha anche sottolineato come tutto quello che guadagna da anni deve spenderlo per pagare le parcelle degli avvocati! “Pensi che tutto quello che guadagno va agli avvocati” ha detto Francesco puntando il dito contro il padre: “che faccia meno scenette mediatiche e che si palesi un po’ di più”.

Francesca De Andrè: “Io e mia sorella Fabrizia siamo diverse”

La ex concorrente de L’Isola dei Famosi e dell’ultima edizione del Grande Fratello ha anche parlato della sorella Fabrizia che, a differenza sua, ha accettato di buon grado l’invito del padre. “Non condivido la scelta di Fabrizia” – ha detto la De Andrè ricordando quanto fatto dal padre poco prima del loro ingresso nella casa di Cinecittà – “pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene”. Al di là dei problemi con il padre, per fortuna procede a gonfie vele la storia d’amore con Gennaro Lillio!



