Francesca De Andrè e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip?/ Redazione, “No provini”

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip? Tutto falso: è durata poco l’eco dell’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore da alcuni portali di gossip rosa e televisivo che volevano la coppia nel cast di naufraghi del reality show di successo delle reti Mediaset. Infatti la conferma è arrivata negli ultimi minuti da parte di Elisabetta Soldati che, tramiti i suoi account social, ha voluto fare finalmente chiarezza sulla questione e sulle parole degli stessi diretti interessati che nei giorni scorsi erano stati abbastanza sibillini sulla faccenda e, volendo usare un eufemismo, avevano lasciato più di una porta aperta promettendo sviluppi… “Non è stato fatto nessun provino a Francesca De Andrè e a Gennaro Lillio per la prossima edizione di Temptation Island Vip” il laconico post della Soldati.

LA SMENTITA DA PARTE DI ELISABETTA SOLDATI

Dunque si è trattato solo di fake news, come ha peraltro ribadito in un hashtag quella che è una delle storiche collaboratrici di Maria De Filippi per quanto riguarda la comunicazione: “Appena siamo pronti annunciamo le coppie” è il senso del post apparso poco fa sul profilo Instagram di Elisabetta Soldati che ha smentito il fatto che (almeno per ora…) i due ex protagonisti dell’edizione 2019 del Grande Fratello parteciperanno al reality show in programma sulle spiagge tropicali. Dunque per i telespettatori e gli “aficionados” incalliti del programma, che nella sua versione NIP è ancora in svolgimento, ci sarà da aspettare almeno la metà di settembre quando il cast di naufraghi verrò annunciato ufficialmente: nel frattempo, il gossip potrà sbizzarrirsi, magari con la collaborazione dei diretti interessati dato che proprio nei giorni scorsi era stata la De Andrè a non sbilanciarsi a dire di voler lasciare “un po’di suspense” in merito alla sua presenza o meno sull’isola…





