Ampio spazio al caso dell’omicidio di Francesca Deidda ieri a Estate in diretta. Negli scorsi giorni sono stati ritrovati dei resti in un borsone, e dopo attente analisi è emerso che si trattasse proprio della donna. La procura è convinta che ad ucciderla sia stato il marito Igor, ad oggi in carcere per omicidio aggravato e occultamento del cadavere, anche se lo stesso nega ogni addebito: “Non c’è ancora la prova che Francesca non si sia allontanata volontariamente”, le parole dell’avvocato di Igor Sollai.

Per capire come è morta serviranno ulteriori analisi e accertamenti anche sull’auto dell’uomo e sulla loro abitazione. “Lui continua a sostenere che si è trattato di un allontanamento volontario, lui ha accompagnato la moglie e poi si sono salutati”, aggiunge ancora il legale. Le indagini proseguono e non escludono anche che qualcuno possa aver aiutato il marito di Francesca Deidda, ma le risposte potrebbero arrivare già questa settimana.

FRANCESCA DEIDDA, I DUBBI SUL BORSONE

“Analizzeremo i risultati dopo il ritrovamento di Francesca”, ha aggiunto un altro degli avvocati di Sollai: “Ha avuto una reazione molto forte alla notizia del ritrovamento del corpo di Francesca Deidda, piangeva, lui ha sempre sostenuto di averla accompagnata sulla 125 e di averla lasciata lì viva”. E ancora: “Gli ho dato la notizia del ritrovamento ed era sconvolto proprio per la modalità del ritrovamento”.

“Il borsone? Potrebbe essere lo stesso con cui Francesca si era allontanata, Igor ha descritto questa borsa ma non sappiamo se sia lo stesso”. Sarà quindi cruciale stabilirlo, intanto ieri Igor Sollai ha incontrato per la prima volta i genitori in carcere. “Hanno chiarito diversi dubbi che potevano avere i genitori, sono assolutamente convinti della sua innocenza”, per i genitori Francesca Deidda era come una figlia.

FRANCESCA DEIDDA, L’AVVOCATO: “VORREBBE RIVEDERLA UN’ULTIMA VOLTA”

“Igor ha chiesto di poter rivedere per l’ultima volta Francesca per darle un ultimo saluto. Lui chiede giustizia per Francesca, per la moglie, e continua a ritenersi innocente dal carcere e vuole che si cerchi il responsabile”, ha concluso l’avvocato. Ricordiamo che poco prima dell’arresto, Igor Sollai aveva parlato con i microfoni di Chi l’ha visto e in quell’occasione aveva raccontato di aver rotto con la moglie pochi giorni prima dell’omicidio e che lui l’aveva accompagnata viva in una comunità. I due si erano lasciati piuttosto serenamente poi lui non ne aveva saputo più nulla di Francesca Deidda.

Una versione che evidentemente non ha convinto gli inquirenti che hanno quindi deciso di arrestare l’uomo, portandolo in carcere, ma lo stesso continua a proferirsi innocente. La sensazione è che la vera verità di quanto accaduto debba ancora emergere e nei prossimi giorni scopriremo la verità, o per lo meno, si spera, visto che i genitori della donna, ma anche i famigliari e i conoscenti, meritano di sapere come sia morta la loro cara: assassinata dal marito o magari da qualcun’altro?