Francesca del Taglia in ospedale/ “Ho subito un intervento e ora…” (Uomini e donne)

Francesca del Taglia si mostra su Instagram con tanto di cuffietta in testa e camice pre-operatorio mandando in crisi i fan di Uomini e donne. Questo succedeva poco fa nelle sue storie e sul suo profilo annunciando di aver subito un intervento e rivelando che spera vivamente che non le abbiano dovuto fare un taglio da anca ad anca. A chiarire quello che l’ha portata in ospedale e, quindi, a subire l’intervento è stata la stessa ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi che pubblicando la sua foto, scattata molto probabilmente prima di entrare in sala operatoria, ha scritto: “Ragazze l’operazione è riuscita ( chiusura retti addominali e ernia ) fortunatamente non c’è stato bisogno di fare addominoplastica completa ma solo ridotta .. sono un po’ dolorante e stanca ma mi rimetterò presto per i miei piccoli“. I commenti di supporto non sono mancati dai suoi fan e nemmeno da alcune delle sue colleghe da Teresa Langella a Georgette Polizzi ma poi Francesca del Taglia ha avuto modo di spiegare alcuni dettagli nelle storie.

FRANCESCA DEL TAGLIA IN OSPEDALE PER UN INTERVENTO, ECCO COSA E’ SUCCESSO

In particolare, mostrandosi nel letto d’ospedale e con i tubi delle flebo post intervento ancora attaccati alla mano, Francesca del Taglia rivela: “Ciao a tutte ragazze sono sopravvissuta, ieri mi sono operata e sono stata male, oggi mi sento un po’ meglio anche se sono un po’ in botta. Non vedo l’ora di tornare dai miei piccoli, ce l’hanno fatta a fare un taglio da anca ad anca, lo hanno fatto un po’ più piccolo ma non ho ancora visto i dottori, appena so qualcosa di aggiorno meglio, ciao”. Questo il messaggio della bella corteggiatrice che nelle prossime ore terrà aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

