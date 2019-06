Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia/ Video, bacio hot sui social: “i limoni veri”

Passano gli anni, ma Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono sempre più innamroati. La coppia, una delle più solide e amate tra quelle che si sono formate a Uomini e Donne, ha messo su una splendida famiglia con la nascita di Brando e Zeno. Nonostante abbiano tantissimi impegni come genitori, tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice la passione non è mai venuta meno. A dimostrarlo ci ha pensato Francesca che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un bacio che ha acceso la poemica. Nel filmato che dura pochi secondi, Eugenio e Francesca si scambiano un bacio bollente. Il video che ha collezionato più di 270mila visualizzazioni, è accompagnato da una frase scritta dalla Del Taglia. “I limoni, quelli veri”, si legge nella didascalia del video che ha scatenato gli haters.

EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA: DURE CRITICHE PER IL BACIO HOT

Nel corso degli anni, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno dovuto fare i conti con le durissime critiche che hanno ricevuto. In particolare, Francesca è finita spetto nel mirino degli utenti soprattutto per alcune foto in cui mostra il fisico. Stavolta, invece, a scatenare gli haters è stato il momento di passione che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere con i followers che li hanno accusati di dare un cattivo esempio come genitori. “Ma cos’è???!! Che volgarità…proprio un genitore da esempio!!!” – scrive una signora mentre altri aggiungono – “i baci sono sempre belli da vedere, questa è volgarità ed esibizionismo”, “Il senso di postare questo?”, “la finezza in persona. Guarda che limoniamo anche noi …: ma non siamo messi così male”. Eugenio e Francesca risponderanno alle critiche?





© RIPRODUZIONE RISERVATA