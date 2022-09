Francesca Della Valle contro Pomeriggio 5: “Denunciati”/ “Fanno audience su Lando Buzzanca”. D’Urso replica!

Francesca Della Valle contro Pomeriggio 5: “Trasmissione denunciata per calunnia e diffamazione”

Durante la puntata di Pomeriggio 5 del 6 settembre 2022 Barbara D’Urso torna ad occuparsi del caso Lando Buzzanca. Il celebre attore è ancora in RSA, struttura dalla quale la compagna Francesca Della Valle chiede sia ‘rilasciato’ per poter tornare nella sua casa. La battaglia contro il figlio Massimiliano continua e oggi l’accusa della giornalista arriva sino al programma condotto dalla D’Urso, reo, secondo lei, di fare audience mentre Lando Buzzanca ‘marcisce’ denutrito in una RSA.

“Se state guardando ‘Pomeriggio 5’ perché vi hanno detto che, la ‘presunta’ fidanzata – cioè io – ci sarò , io non rilascio interviste alla suddetta trasmissione che ho denunciato per calunnia e diffamazione.” ha scritto la Della Valle su Instragram.

Francesca Della Valle accusa, Barbara D’Urso risponde

Le accuse di Francesca Della Valle – che ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni all’inviata di Barbara D’Urso – continuano: “Oggi, l’ADS, ha violato la mia privacy, fornendo alle telecamere di canale 5, l’orario della mia visita a Lando. Mentre Lando Buzzanca marcisce, in una RSA, contro la sua volontà, ormai ridotto all’osso e disperato, si fa audience”, ha tuonato, con chiaro riferimento a Pomeriggio 5.

Non è però mancata la replica di Barbara D’Urso in diretta alle accuse e al rifiuto della Della Valle a rilasciare dichiarazioni: “Noi vogliamo il bene di Lando, loro non lo capiscono! Io lo conosco da tantissimi anni e lui ha sempre manifestato stima per me. Non è una guerra tra Barbara D’Urso e Francesca Della Valle. Venisse qua lei a replicare. Noi continueremo ad occuparcene comunque.”

