Francesca Della Valle “Lando Buzzanca isolato”/ “Senza biancheria pulita da giorni”

La delicata situazione che vede protagonista Lando Buzzanca e coinvolge la compagna Francesca Della Valle e i suoi figli continua a far di scutere. Pochi giorni fa, il figlio dell’attore, Massimiliano Buzzanca, ha aggiornato sulle condizioni di suo padre, smentendo in qualche modo le dichiarazioni fatte ancor prima dalla Della Valle che oggi, però, torna a far sentire la sua voce. Con un nuovo post pubblicato su Instagram, Francesca torna a parlare delle condizioni del suo compagno, mettendo in evidenza una situazione che sarebbe, secondo quanto racconta, spiacevole quanto preoccupante. “Ho dovuto fare una guerra mediatica e legale per poter vedere Lando e oggi ci sono riuscita ma non posso decidere nulla che lo riguardi”, ha esordito la Della Valle nel suo post. Poi la stoccata: “Stranamente però, visto “il figlio in vacanza” e l’ADS che decide su tutto… il Maestro Buzzanca si trova senza biancheria personale pulita da molti giorni, privato anche della disponibilità di pochi spiccioli per acquistare beni di prima necessità.”

Massimiliano Buzzanca "Papà Lando sta meglio"/ "Emorragia cerebrale, ora potrebbe..."

Francesca Della Valle: “Lando Buzzanca isolato. Chi si prende cura di lui?”

Francesca Della Valle, con tono sarcastico, continua: “L’ importante però è che continui ad essere isolato dicono “per privacy”, voi ci credete? Secondo voi, chi si prende cura di lui?”, chiede ai lettori del suo post. Così conclude con tono polemico per la situazione: “Così un amministratore di sostegno si occupa della salute e della volontà di un amministrato? Questa è la legge italiana? A cosa si punta, mi chiedo? Nbb. non mi lamento ma vi informo, vista la mia lotta sociale”. Ricordiamo che la donna aveva già lamentato in una precedente intervista di non avere la libertà di vedere Lando Buzzanca su richiesta dell’amministratore di sostegno scelto dai figli Massimiliano e Mario. Intanto il botta e risposta tra le due parti continua, ed è chiaro che si tratta di due versioni dalle quali non è possibile trarre una verità assoluta.

Lando Buzzanca ricoverato, compagna: “Non me lo fanno vedere”/ Perché non ho diritti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca della Valle (@francesca_della_valle)

LEGGI ANCHE:

Francesca Della Valle, compagna Lando Buzzanca/ "E’ ricoverato e mi tengono lontana!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA