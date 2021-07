Massimiliano Buzzanca, figlio Lando Buzzanca: “Papà è una roccia”/ “Tiene duro e…”

Massimiliano Buzzanca, il figlio di Lando Buzzanca in un’intervista all’Adnkronos, svela le condizioni di salute del padre dopo un incidente domestico che lo ha coinvolto. “Papà ha avuto, qualche mese fa un incidente domestico, sta facendo il suo percorso riabilitativo in una struttura. Nessuna situazione drammatica per ciò che lo riguarda. L’ho visto due giorni fa. Tiene duro, è un leone, ci farà fuori tutti. Lo abbiano soprannominato Highlando”, ha spiegato il figlio del famoso attore che, il prossimo 24 agosto, spegnerà 86 anni. Lando Buzzanca, lo scorso maggio, dopo essere scivolato in casa, ha riportato un trauma cranico dal quale si sta ancora riprendendo. Il figlio Massimiliano, tuttavia, rassicura tutti sulle sue condizioni.

Massimiliano Buzzanca: la verità sulle condizioni di salute di Lando Buzzanca

Dopo i rumors sulle condizioni di salute di Lando Buzzanca, il figlio Massimiliano, attraverso una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni dell’AdnKronos, fa chiarezza anche sui rumors in merito ad un presunto scontro tra la fidanzata dell’attore, Francesca Della Valle e i figli su come curare l’attore. “Le condizioni fisiche di nostro padre sono perfette, per un uomo di 86 anni. Non dico che sia in forma fisica smagliante ma sta bene – sottolinea Massimiliano Buzzanca- E sia chiaro: nessuno di noi ha mai pensato di mettere nostro padre in un ospizio”, conclude Massimiliano Buzzanca. Sospiro di sollievo per i fans dell’attore che sperano di rivederlo presto con tutta la sua ironia.

