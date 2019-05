Francesca Fagnani/ “Belve” torna in TV: “Donne artefici del proprio destino!”

Torna “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda sul Nove da stasera, venerdì 31 maggio a partire dalle 22.45, per dare il via alla terza stagione. Intervistata da Vanity Fair, la giornalista non accetta che le donne possano sempre raccontarsi in chiave vittimistica. Anche quando si parla di femminicidio e tematiche importanti, lei crede che “si possa parlare dell’animo femminile anche da un altro punto di vista”. Proprio con questo spirito è nato il programma di irriverenti interviste: “Donne artefici del proprio destino, nel bene e nel male”, racconta la compagna di Enrico Mentana “La parità di genere passa da questo cambio di visione”. La passione del giornalismo è nata da molto giovane: “Ricordo che il sabato con mia mamma andavamo all’edicola, compravamo tante riviste e giornali, poi passavamo il weekend a leggere”. Le interviste sono iniziate dopo un dottorato di ricerca in filologia dantesca: “Nel 2001, mi presentai negli uffici Rai e chiesi se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette”.

Belve, torna il programma di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ha iniziato la sua carriera nel giornalismo per merito di una stage Rai, osservando di tutto: “come inviati c’erano Gerardo Greco e Giovanni Floris. Poi sono tornata a Roma e ho cominciato a lavorare per Giovanni Minoli e Michele Santoro”. Con “Belve” il progetto “interviste” si è evoluto massicciamente. Stasera quindi, le prime “belve” saranno il vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna e l’opinionista Alba Parietti. Nelle scorse stagioni, solamente ospiti donne, tranne l’eccezione con Alfonso Signorini. Questo anno, si potrebbe “replicare” con la presenza di un altro uomo. “Belve” andrà in onda suddiviso in 8 episodi da 30 minuti ciascuno. Scritto da Francesca Fagnani e prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

