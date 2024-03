Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana/ “Non è stato un colpo di fulmine…”

Francesca Fagnani chi è: giornalista, conduttrice e compagna di Enrico Mentana

Francesca Fagnani è la nota conduttrice del format televisivo Belve, e compagna del giornalista Enrico Mentana che, questa sera, sarà ospite a Che tempo che fa. Nata il 25 novembre 1978 a Roma, è a New York durante l’attentato alle Torri Gemelle quando sente la volontà di intraprendere la professione di giornalista: “Da quel momento ho capito che volevo essere una giornalista e non ho mai più cambiato professione” affermava la conduttrice al settimanale Oggi.

Dopo aver ottenuto un dottorato in Filologia dantesca, in Italia, torna in America dove intraprende uno stage con la Rai. Il successo arriva nel 2018, con la conduzione del programma televisivo Belve sul Nove che, nel 2021, passa a Rai 2. Il format non prevede le classiche interviste, ma domande molto più provocatorie a personaggi piuttosto controversi e non del mondo dello spettacolo: “Belve è un altro modo di raccontare la realtà. Tirare fuori dalle persone degli aspetti inediti, che riguardano la vita, il carattere. Fare dei ritratti. Mi piace moltissimo” raccontava la giornalista.

Francesca Fagnani e l’amore per Enrico Mentana: il primo incontro

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono sentimentalmente legati da dieci anni. Secondo la cronaca rosa, per via della relazione extraconiugale con la conduttrice il giornalista avrebbe lasciato la prima moglie Michela Rocco di Torrepadula, dopo undici anni d’amore e due figli.

La prima mossa l’ha fatta il giornalista: “È stato lui, in ascensore, salutandomi: fu inaspettato” raccontava la conduttrice a Vanity Fair. “Ci siamo innamorati come si innamorano tutti. Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo, almeno un anno e mezzo. Non sempre c’è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro” raccontava Fagnani.

