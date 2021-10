Francesca Falomo, fidanzata Fabio Galante/ “Sono il suo esatto opposto”

Francesca Falomo è la fidanzata di Fabio Galante, l’ex campione di calcio oggi concorrente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un grande amore quello tra l’ex calciatore e la modella che stanno insieme da diversi anni e condividono la passione per lo sport. L’ex atleta è stato per tantissimi anni un vero e proprio sex symbol del calcio italiano, ma anche un campione vincendo diversi trofei internazionali con l’Inter e la Nazionale Under 21. Dopo 20 anni di carriera e successi, Fabio Galante si è innamorato della bellissima Francesca che è un’appassionata di sport e fitness. Proprio la Falomo, intervistata da gazzetta.it, ha detto di se: “sono una persona iperattiva. A differenza del mio fidanzato. Sono il suo esatto opposto. Devo mantenermi sempre impegnata, sia sotto il profilo fisico che mentale”.

Neppure il lockdown hanno fermato la sua innata passione per lo sport come ha raccontato: “ho continuato ad allenarmi grazie all’attività social di Manuel Mass, un personal trainer che, gratuitamente, gestiva corsi online. Io lavoravo con lui tutti i giorni e devo ammettere che è stato il momento in cui ho visto il mio corpo nella forma migliore di sempre”.

Francesca Falomo: “Fabio Galante riesce a mantenere una forma strepitosa con il minimo sforzo”

Francesca Falomo e Fabio Galante sono una coppia in formissima. La bellissima modella durante il lockdown, infatti, non ha mai smesso di allenarsi, anzi ha cercato in tutti i modi di coinvolgere l’ex giocatore dell’Inter anche se con risultati non proprio soddisfacenti. “Durante il lockdown ho cercato di coinvolgerlo nei miei allenamenti. I risultati sono stati scarsi solo dal punto di vista della continuità: lui geneticamente è fortunatissimo. Riesce a mantenere una forma strepitosa con il minimo sforzo” – ha detto la Falomo precisando – “ogni tanto siamo anche andati in palestra insieme. Ma essendosi allenato per tanti anni, ora preferisce dedicarsi ad altri interessi”.

Il mondo del calcio non è mai stato una sua grande passione, ma da quando Fabio Galante è entrato nella sua vita ha cominciato ad interessarsene. “Da quando ho iniziato a frequentare Fabio, invece, mi sono avvicinata a questo mondo. Vado a vedere le partite con lui molto volentieri. Mi tengo informata per amore” – ha detto la modella e sportiva che è anche una grandissima appassionata di danza. Infine parlando del rapporto col compagno ha detto: “lui è un uomo di mare e da, quando stiamo insieme, preferiamo trascorrere le vacanze al caldo”.



