Francesca Fantuzzi compagna di Domenico Berardi/ “Lo sport è una cosa che ci unisce”

Francesca Fantuzzi è la compagna di Domenico Berardi, attaccante della Nazionale Italiana. Un grande amore quello che lega la coppia che si è conosciuta a Sassuolo dove il calciatore gioca dal 2009. Classe 1994, Francesca è originaria proprio di Sassuolo e in questo piccolo paese dell’Emilia Romagna che Cupido ha fatto scattare la freccia dell’amore. La coppia è legata da diversi anni e dal loro amore è nato un bellissimo bambino di nome Nicolò. Ad unirli anche la grandissima passione per lo sport come ha raccontato la stessa Francesca dalle pagine di Gazzetta: “ho fatto di tutto: tennis, sub, danza, pallavolo, ho anche giocato a calcio. Sono cresciuta facendo sport”.

Francesca è una donna molto riservata anche se sui social ha un seguito di circa 15mila follower. Proprio dalle pagine della Gazzetta ha parlato dell’incontro con Domenico Berardi: “non volevo un fidanzato sportivo perchè mio papà guardava di tutto in televisione, ero satura, per questo dicevo che non avrei mai voluto un marito così. E invece… Però lo sport piace molto sia a me sia a Domenico, è una cosa che ci unisce”. Proprio lo sport, invece, è stata il collant del loro amore come ha precisato la compagna di Berardi: “lo sport per me rappresenta la famiglia. I miei genitori essendo due sportivi mi hanno sempre indirizzato: andavamo a sciare in inverno e a fare sub in estate, quindi lo sport è sempre stato legato a bei ricordi familiari. Ancora oggi è un momento che ci ritagliamo per noi stessi. E lo stesso sto creando con Domenico nella nostra famiglia”.

Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi: “ci alleniamo insieme”

Durante il lockdown per via del Covid-19, Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi si sono ritrovati in casa e da quel momento hanno cominciato ad allenarsi insieme come ha raccontato Francesca: “abbiamo iniziato insieme in quarantena, quasi per gioco. Poi d’estate facciamo fitness, tennis, camminate, andiamo in bicicletta e nuotiamo. Non vediamo l’ora che il nostro bimbo si possa unire alle nostre avventure sportive. Vorrei che sciasse, facesse immersioni in tutto il mondo, mi piacerebbe che fosse partecipe della nostra vita. Poi deciderà lui cosa fare, anche se Domenico non vede l’ora di metterlo in campo”. Molto attiva sui social, la Fantuzzi ha una pagina Instagram di fitness molto seguita e non nasconde che un giorno questa sua passione possa diventare un lavoro: “magari un domani prenderò una laurea e diventerà un lavoro. Mi piace vedere gli effetti che fa la palestra sulle persone, quindi chissà. Poi io sono sempre stata competitiva, mi piace vincere: insomma, per me lo sport è vita”.

