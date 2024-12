Leonardo Pieraccioni, chi è la compagna Teresa: lavorava come commessa

Nella vita del noto regista fiorentino da qualche anno è tornato anche l’amore, Leonardo Pieraccioni è infatti fidanzato con Teresa Magni, sua attuale compagna di vita dopo la fine del matrimonio con Laura Torrisi, conosciuta sul set del film Una moglie bellissima e con la quale ha messo al mondo la figlia Martina. Nel corso di una intervista concessa tra le pagine del Corriere della sera, l’artista ha svelato alcuni dettagli in più sull’attuale fidanzata: “Teresa è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina” le parole dell’attore tra le colonne del quotidiano.

E riguardo al matrimonio, Leonardo Pieraccioni ha ammesso: “È una maratona di 50 km, bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe, non supero i tre anni”. Con Teresa però le cose sembrano andate diversamente, visto che lei e Leonardo Pieraccioni stanno insieme da ormai quattro anni.

Leonardo Pieraccioni e il matrimonio finito con Laura Torrisi

In passato l’attore e regista, come noto, ha vissuto una speciale storia d’amore con Laura Torrisi, che reduce dalla popolarità trovata al Grande Fratello è stata ingaggiata da Leonardo Pieraccioni per il film del 2007 Una moglie bellissima, che ha lanciato la toscana come attrice. Riguardo al suo lavoro, Leonardo Pieraccioni ha ammesso: “Mai avuto mezza storia con le mie attrici, manco mezzo bacio, se non con Laura Torrisi, con cui ho fatto una figlia”.

L’artista di Montemurlo dunque ha rappresentato un’eccezione sotto diversi punti di vista nella vita del regista, che dopo la fine del matrimonio con Laura era convito che non avrebbe più ritrovato l’amore, mentre gli amici gli promettevano: “Vedrai che ti arriverà una botta alla Tyson”. E con Teresa è andata effettivamente così, visto che Leonardo Pieraccioni ha ritrovato la felicità anche dal punto di vista sentimentale.

