Andreas Muller è tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è pronto a raccontarsi in compagnia della fidanzata Veronica Peparini con cui ha partecipato all’ultima edizione de La Talpa. Un’edizione turbolente per via degli ascolti che ne hanno causato la chiusura anticipata, ma che il ballerino ha vissuto alla grande e di cui non si pente affatto. “Siamo molto felici di aver partecipato, ci siamo divertiti e messi alla prova in modo diverso” – ha dichiarato dalla pagine di Fanpage precisando sulla chiusura “abbiamo giocato il nostro ruolo, quello che succede nei palinsesti è imprevedibile e non potevamo immaginarlo”.

L’avventura de La Talpa ha sicuramente permesso ad entrambi di conoscersi meglio e comprendere anche le paure e i limiti, anche se hanno cercato sempre di superare ogni singola prova e sfida. Non solo, il ballerino parlando della compagna Veronica Peparini ha detto: “è portata per i reality perché ha dato spettacolo”.

Non solo La Talpa, il nome di Andreas Muller è legato al programma Amici di Maria De Filippi dove ha conosciuto la compagna Veronica Peparini. Un amore nato quando lui era un allievo e lei la maestra. Nonostante la differenza di età e le mille difficoltà iniziali, i due hanno ceduto all’amore e a distanza di anni hanno avuto ragione. “Le persone si limitano a pensare ‘come fai a metterti con una donna di 25 anni più grande’ o nel suo caso ‘come fai a stare con un ragazzo più piccolo di 25 anni’, ma se si tiene conto dei numeri forse il sentimento non è reale” – ha detto il ballerino che inizialmente ha sofferto per i commenti cattivi e fuoriluogo della gente.

Poi Andreas ha capito che la gente avrebbe sempre parlato e giudicato e ha potuto contare anche sul supporto di Maria De Filippi: “ci ha supportato e continua a farlo ancora oggi”. Infine il ballerino ha parlato anche della grande gioia di diventare papà: “mi sento rinato grazie a loro” e agli haters che hanno scritto commenti negativi dice – “oggi mi fanno quasi sorridere queste parole arrivano da persone invidiose”.