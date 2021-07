Francesca Fantuzzi, compagna Domenico Berardi/ Tra famiglia e amore per lo sport

Poche ore alla finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra, e in casa Berardi vi è grande emozione per la prova del giocatore del Sassuolo, attesissimo (e magari con una coppa) dalla compagna Francesca Fantuzzi e dal piccolo Nicolò, loro figlio, che ha compiuto sei mesi solo pochi giorni fa. Poco fa attraverso il suo profilo Instagram con quasi 16mila follower, la fidanzata di Domenico Berardi ha pubblicato una stories dove, assieme a un’amica dichiara di star raggiungendo proprio lo stadio di Wembley, dove tra poco, Domenico Berardi sarà protagonista con la nazionale italiana: è un momento importante per la carriera del compagno e certo Francesca Fantuzzi non vuole mancare. E’ proprio una coppia affiatatissima la loro: conosciutisi da giovanissimi quando ancora Berardi giocava nella Primavera neroverde, è stato amore a prima vista tra i due, e da subito sono stati inseparabili. Tanto da convincere la stessa Francesca a mettere da parte il proprio desiderio di girare il mondo e di rimanere in Emilia Romagna, accanto al giocatore del Sassuolo, con cui ha costruito una bellissima famiglia.

FRANCESCA FANTUZZI, COMPAGNA DOMENICO BERARDI: TRA FAMIGLIA E SPORT

Una scelta che la vede felicissima, come emerge anche dal suo profilo Instagram, dove giusto poche ore fa ha pubblicato unA foto che vede la stessa Francesca Fantuzzi assieme al piccolo Nicolò e la caption a fianco “Il periodo più bello della mia vita 💕 aspettando il papà 👨‍👩‍👦❤️ #myfamily”. Nonostante l’impegno come compagna e mamma, pure Francesca Fantuzzi sui social è attivissima attraverso la sua pagina di Fitness, dove a livello amatoriale, mostra e spiega diverso esercizi: e chissà che questa passione per lo sport, possa diventare presto una carriera, come lei stessa ha affermato solo pochi giorni fa a Gazzetta dello sport: “Ho una pagina Instagram di fitness dove a livello amatoriale mostro i miei esercizi, magari un domani prenderò una laurea e diventerà un lavoro. Mi piace vedere gli effetti che fa la palestra sulle persone, quindi chissà. Poi io sono sempre stata competitiva, mi piace vincere: insomma, per me lo sport è vita”

