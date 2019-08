FRANCESCA FIALDINI, CHE FISICO SU INSTAGRAM!/ “Tutto merito dello sport”

Francesca Fialdini è in vacanza. In attesa del ritorno in tv, la conduttrice de La vita in diretta si gode un po’ di relax al mare. E su Instagram pubblica alcuni degli scatti migliori. L’ultimo la ritrae mentre gioca a ping pong e sfoggia un fisico degno di una sportiva. “Vincere per difetto. Chi l’ha detto che confondere i bordi non aiuta?!”. Gli hashtag, #pingpongonthebeach, #tramonto e #blureef. La spiaggia potrebbe essere quella di Marina di Massa, vicino casa sua. In effetti c’è anche sua madre, Ivana Bertonelli, come lei stessa annuncia sui social. La situazione tintarella, a suo dire, non è delle migliori, ma sta cercando di rimediare sostando un po’ di più sul lettino. “Come fai a far un bagno in un mare di fogna?”, le chiedono tra i commenti, in riferimento all’inquinamento delle acque. Lei replica scherzando: “Se il mar rosso è una fogna, allora la tua pipì finisce in un arcipelago polinesiano”.

L’allenamento di Francesca Fialdini

Sotto l’ultima foto di Francesca Fialdini, c’è quello che sembra il commento di un’ex amica d’infanzia: “Franci, anni e anni di allenamento al ping pong sotto il palazzo saranno serviti a qualcosa?”. E lei: “Infatti! Milioni di anni, in effetti. E se non era il ping pong era il guantone”. Ancora amici simpatici: “Ma poi chi ha vinto, ping o pong?”. “Parità“. Tanti i complimenti rivolti alla conduttrice: “Che tu avessi un bel fisico lo sapevo da un pezzo, ma che lo avessi da giocatrice di ping pong che bara, beh, non me lo aspettavo Fialdy”. Francesca si è spostata dalla montagna al mare nel giro di pochi giorni. Solo qualche giorno fa, infatti, pubblicava una foto in cui si improvvisava “scalatrice“: “Tipico esempio di chi prova a complicare il pane (cioè inutilmente le cose). Ma poi finisce per vincere su se stesso e sulle proprie paure. Quando ci riesco mi sento in cima alla roccia!”.

