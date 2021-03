Renzo Fialdini e Ivana Bertonelli, papà e mamma Francesca Fialdini/ “Sono orgogliosa della mia famiglia”

Francesca Fialdini, conduttrice di “Da noi.. a ruota libera”, è da sempre molto riservata sulla sua vita privata. Qualche anno fa, insieme all’amica Caterina Balivo, la Fialdini ha parlato della sua infanzia con genitori separati nella piccola provincia di Massa: “Io non parlo mai della mia famiglia. Sono tanto tanto orgogliosa di loro. Delle difficoltà che abbiamo avuto e di come le abbiamo superate. Della forza che tutti hanno avuto”, ha raccontato facendo fatica a trattenere le lacrime nello studio di “Vieni da me”. Interrogata dalla Balivo, Francesca Fialdini ha raccontato che per lei non è stato difficile essere figlia di genitori separati: “Sono stati bravi. Erano due ragazzi giovani, bellissimi e molti intelligenti. Avevano già la loro vita, il loro equilibrio, le loro passioni e quindi sono stati due genitori in gamba, con una mentalità anche molto aperta. Io li ringrazio tanto perché sono stati bravi”.

Francesca Fialdini: figlia di genitori separati

Francesca Fialdini ha poi raccontato che il padre le cantava “Averti addosso” di Gino Paoli per farla addormentare: “Il babbo mi addormentava con tutta la sua playlist, è un grande cantante… ama stare in compagnia con gli amici. È il principe della festa. Il mio lato pubblico, un po’ giocoso credo di averlo preso da lui”. La riservatezza, invece, la conduttrice di “Da noi… a ruota libera” l’ha presa da entrambi i genitori: “Siamo un po’ dei gatti selvatici. Amiamo stare in compagnia ma appena possibile fuggiamo. Tutto quello che viviamo, ci passa per la testa anche i nostri sentimenti, li teniamo al calduccio dentro di noi.. questo a volte ci rende un po’ schivi, magari gli altri non ci capiscono subito si devono un po’ abituare”. Infine, davanti a una foto insieme al papà, Francesca Fialdini ha voluto mandare un messaggio d’affetto al genitori: “Gli voglio un gran bene, sarò sempre con lui”.

