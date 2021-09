Francesca Fialdini/ Matrimonio imminente con Milo Brunetti? “Non ne parlo perché…”

Se in TV è una presenza fissa, Francesca Fialdini lo è molto meno sulle riviste di gossip. Difficile parlare della sua vita privata: la conduttrice, volto noto della Rai, nonostante stia da anni con lo stesso fidanzato, non ha mai confermato ufficialmente la relazione con Milo Brunetti. C’è però un motivo per il quale la Fialdini non ama affatto esporre la sua vita privata ai media e lo ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a DiLei.

“Sono riservata perché penso che nonostante il mio lavoro abbia un impatto pubblico, io non sono pubblica. – ha chiarito la conduttrice, chiarendo che – Nel corso degli anni ho imparato a custodire i miei sentimenti e i miei rapporti, di qualunque genere essi siano. Questo perché tanti anni fa, quando ho cominciato a fare questo mestiere, mi sono ritrovata assediata dai fotografi mentre ero in un momento di svago, al mare con gli amici.”

Francesca Fialdini svela il suo segreto di bellezza

Riservata sì, ma anche devota alla semplicità. Francesca Fialdini, oltre ad essere una bravissima conduttrice, è una bellissima donna. Ma qual è il suo segreto di bellezza? “Il mio segreto di bellezza è non avere segreti di bellezza. – ha infatti chiarito la conduttrice, – credo già che non avere un appuntamento fisso con l’estetista aiuti.” ha spiegato. Un segreto, però, ce l’ha: “Cerco di vivere nel miglior modo possibile il rapporto con il mio corpo. Certo, ci tengo, ma non è neanche per me un’ossessione.” La cura di se stessi è dunque molto importante per la Fialdini, purché non diventi un pensiero fisso. Come darle torto!

