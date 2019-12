FRANCESCA FIALDINI/ “Vita in diretta? Non mi manca”, ora Ballando con le stelle?

Francesca Fialdini sarà ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Chissà che la conduttrice della trasmissione domenicale di Rai Uno “Da noi…a ruota libera” non decida di prodursi in un’altra dichiarazione forte come quella fatta qualche tempo fa a proposito de La vita in diretta, programma che ha condotto tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino allo scorso anno. Ospite di Tv Talk, dunque sempre in casa Rai, la Fialdini aveva ammesso: “Spero che il pubblico non si offenda, no, non mi manca (La vita in diretta, ndr). Amo il pubblico che mi ha seguito e che continua anche in parte a seguirmi la domenica. Quel tipo di impegno specifico, indipendentemente dalla diretta quotidiana o meno, oggi non mi manca. Avevo bisogno di prendere la giusta distanza rispetto a certe tematiche che in fondo non ho mai condiviso. Non ne ho mai fatto mistero di non condividere scelte che allungassero la cronaca nera parlando di attualità, quando non necessariamente l’attualità avrebbe dovuto portarci in quella direzione. Preferivo un alleggerimento che alle volte facevamo fatica a portare. Indipendentemente da chi conduce ‘La vita in diretta’, è il format che andrebbe rivisto“.

FRANCESCA FIALDINI OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

Ma di cosa si parlerà con Francesca Fialdini nella puntata di oggi di Che tempo che fa? Non è da escludere che Fabio Fazio tocchi temi di natura sociale, ben conoscendo la predisposizione della sua ospite, ma non ci sorprenderemmo se il padrone di casa cercasse di ottenere un piccolo “scoop”. Proprio in questi giorni, infatti, fortissima è arrivata l’indiscrezione che vorrebbe la Fialdini corteggiata da Milly Carlucci per prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle che scatterà nel 2020. Un nome importante per lo show della tv di Stato e forse anche un modo per ricucire i rapporti con l’azienda. Sembra infatti che negli uffici di viale Mazzini non abbiano apprezzato particolarmente l’iniziativa della Fialdini di andare ospite di Adriano Celentano per Adrian su Canale 5. Se si fa il paio con le bordate contro La vita in diretta si capisce perché…

