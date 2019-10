Francesca Fialdini/ “La morte di Manuel Frattini uno choc per tutti” (Vieni da me)

Francesca Fialdini oggi ospite a Vieni da me: la conduttrice di Da noi a ruota libera si è raccontata tra carriera e vita privata. L’esordio è sul rapporto con Tiberio Timperi, con cui ha condiviso la conduzione de La vita in diretta tra amore e odio: «E’ un cinema Tiberio: ogni giornata è diversa, è totalmente imprevedibile. E’ un po’ come giocare a ping pong, ma allo stesso tempo è una persona vera: è franco, è un grande pregio. Ma siamo amici». Poi un ricordo di Manuel Frattini, la cui ultima apparizione tv è nel suo programma: «Uno choc per tutti, con un programma registrato non puoi neanche intervenire. Era un’assenza non dire niente, ma ci ha lasciato lui l’immagine più bella: l’amore con la sua arte. In questo caso il lieto fine lo ha regalato a una ragazza che sognava di diventare una grande ballerina. Grazie per tutti i sogni che ci hai regalato, ci mancherai tantissimo».

FRANCESCA FIALDINI A VIENI DA ME

Francesca Fialdini ha poi parlato della sua infanzia: «Sono sempre stata un maschiaccio. A volte ho menato, ero ingestibile: vestivo come un maschietto e mi comportavo come un maschietto. Avevo questo caratterino un po’ ribelle, non mi piacevano le regole: non mi piacevano le gonnelline e cose così». Una battuta sulla sua fede calcistica, la Juventus: «A casa siamo tutti juventini, guardavamo tutti insieme le partite: al momento del gol si apriva la finestra e si esultava. Non si tifa Fiorentina? La Toscana è divisa: ci sono tanti fiorentini e tanti juventini, forza Juve. Ora che lavoro a Torino non sono ancora andata allo stadio, ma ci sarà modo».

