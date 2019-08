Francesca Fioretti ricorda Davide Astori/ Foto con la figlia: “con te, per te, in…”

Francesca Fioretti ricorda il suo compagno Davide Astori, difensore della Fiorentina morto improvvisamente il 4 marzo 2018. “4/agosto/2019”, scrive la Fioretti postando una foto sul suo profilo Instagram, poi aggiunge: “Con te, per te, in te. Sempre”. Nell’immagine che accompagna la didascalia, la compagna di Astori si lascia immortalare di spalle, assieme alla sua bambina, Vittoria, mentre entrambe, sedute sulla spiaggia deserta, scrutano l’orizzonte. È l’immagine della solitudine, di un vuoto così grande da non poter essere colmato; è l’immagine di una vita lasciata a metà, che si è spezzata, seminando dietro di sé tanto vuoto e tanta tristezza. E, in questo giorno che ricorda quello che l’ha divisa per sempre dal suo amato, la Fioretti lo ricorda ancora, sempre stringendo la sua adorata bambina, sempre immaginandolo accanto a loro.

I MESSAGGI SU INSTAGRAM

Da quel maledetto giorno in cui il suo compagno Davide Astori, in ritiro a Udine con la sua squadra, è stato trovato senza vita, diverse volte Francesca Fioretti ha ricordato il suo compagno sui social. Quando lo ha fatto, ha scelto la strada della discrezione, percorsa sempre in punta di piedi e con la malinconia di chi spera di poter ricominciare. Uno degli ultimi messaggi è quello che risale allo scorso 24 aprile, quando la Fioretti, condividendo uno scatto con sua figlia Vittoria, ha scritto sui social: “… e poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre”. A sette mesi dalla morte del suo compagno, la Fioretti ha condiviso invece il suo dolore con una citazione di Alda Merini: “Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore”. Oggi, però, a distanza di un anno e mezzo da quel doloroso evento, sente di potersi finalmente rialzare e sui social scrive: “Sii coraggiosa… Si, lo sarò”.





