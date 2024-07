Non è chiaro se prosegua o meno la storia d’amore tra Francesca Foglietti e Il Tre, il giovane rapper romano che è balzato alla grande popolarità durante la 74esima del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024 con il brano “Fragili”. Guido Senia, questo il suo vero nome, è legato da diverso tempo alla fidanzata Francesca di cui si conosce davvero poco; una relazione che i due vivono lontano dai riflettori e dall’occhio indiscreto del gossip a conferma del carattere schivo e riservato del rapper. Sono davvero pochissime le informazioni su Francesca Foglietti, la fidanzata de Il Tre; quello che possiamo dirvi è che la giovane ragazza è nata il 15 settembre del 1998 e ha due fratelli Federico e Giulia.

Francesca è molto attiva sui social dove in passato ha scritto una dedica d’amore al fidanzato scrivendogli: “Ti amo anche se sei un dito”. Immediata la replica del cantante che ha scritto: “se io sono un dito, tu sei un braccio intero!”. Da tempo però non ci sono foto e video dei due; un dettaglio che non è passato affatto inosservato e che ha fatto scattare il dubbio: possibile che i due si siano lasciati?

Francesca Foglietti e Il Tre: un amore vissuto alla luce del sole

Francesca Foglietti e Il Tre sono più innamorati che mai e sui social condividono spesso foto e video di loro due insieme; in particolare lei, seguita da più di 2000 follower, pubblica foto scattate durante alcuni viaggi e fughe d’amore organizzate con il compagno. Da , Dublino, Amsterdam fino a Roma, Francesca e Guido non si nascondono più e vivono il loro amore alla luce del sole.

Anche il rapper ha sorpreso in diverse occasioni la fidanzata Francesca come quando durante un concerto ha deciso di chiamarla al telefono per dedicarle una canzone. Un momento ripreso dai fan e diventato poco dopo virale su tutti i social! Intanto Il Tre è tornato con un nuovo singolo dal titolo “Camminare sulla luna” che ha presentato così ai fan: “l’ho scritta per farla diventare la colonna sonora dei viaggi in macchina e per sedermi di fianco alle mie più grandi paure e ridere di loro. Non tutti possono dire d’aver camminato sulla luna ma quei pochi dicono che ne vale la pena”.