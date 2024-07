Il Tre, chi è: carriera, fidanzata e perché si chiama così/ La crisi ‘smentita’ con Francesca Foglietti

E’ stato forse tra le più grandi sorprese dell’ultimo Festival di Sanremo 2024: Il Tre, al netto dei ben 30 big in gara, è riuscito ad ottenere un’ottima dodicesima posizione: un traguardo decisamente gratificante considerando gli altri artisti in gara e soprattutto il fatto che si trattava effettivamente del suo esordio assoluto per la kermesse. Con il singolo “Fragili” continua a spopolare anche a distanza di settimane ma, ad oggi, non sembra essere in cantiere un nuovo album.

L’ultimo album de Il Tre risale allo scorso anno, “Invisibili”, un antipasto di quello che poi avremmo visto sul palco di Sanremo 2024. Una delle domande più digitate a proposito de Il Tre dopo la sua partecipazione alla kermesse è certamente stata: ma perchè si chiama così? L’origine del nome non è particolarmente complessa; il cantante ha infatti scelto di farsi conoscere nel mondo della musica con il suo numero portafortuna, per l’appunto il “3”.

Oltre alle curiosità sugli esordi e sulla carriera de Il Tre, sicuramente qualcuno si sarà interrogato su chi è Francesca Foglietti, fidanzata del giovane cantante. A dispetto della notorietà guadagnata dal cantante, con la fidanzata preferisce mantenere un profilo basso dal punto di vista mediatico. La volontà sembra quella di schivare le indiscrezioni e ingerenze di gossip ma non vi è dubbio che la serenità di coppia, iniziata alcuni anni fa, prosegua senza intoppi. Anzi, tempo fa emersero voci di una presunta crisi tra Il Tre e la fidanzata Francesca Foglietti; rumor smentiti in maniera implicita da alcuni scambi sui social con tanto di dediche al miele.











