Francesca Foglietti, chi è la fidanzata del rapper Il Tre/ Età, lavoro e come si sono conosciuti

Il Tre, chi è la fidanzata Francesca Foglietti? Età, lavoro e curiosità

Nella puntata di oggi de La volta buona è ospite Il Tre, Guido Luigi Senia, chi è la fidanzata Francesca Foglietti? Su di lei si hanno pochissime informazioni. Stando a quanto riporta Tag24.it, Francesca è nata il 15 settembre del 1998, ha dunque quasi 26 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Ulteriori informazioni su di lei riguardano la sua famiglia, ha un fratello, Federico, ed una sorella Giulia. Non si hanno ulteriori dettagli sulla ragazza, su dove ha studiato né su che lavoro faccia.

Per quanto riguarda la storia d’amore tra Il Tre e la fidanzata Francesca Foglietti, la coppia mantiene una certa riservatezza, sui social postano non molto spesso foto e stories che li ritraggono insieme ma i ben informati sostengono che siano una coppia solida e affiatati che sta insieme da più di quattro anni. Guido e Francesca sono entrambi appassionati di viaggi ed in questi anni insieme hanno viaggiato non solo in Italia ma anche in Repubblica Ceca ed altre parti d’Europa.

Il tre è fidanzato: chi è la giovane Francesca Foglietti? Smentita la presunta crisi

Guido Senia è fidanzata con Francesca Foglietti. Nei mesi scorsi è circolata un’indiscrezioni circa una presunta crisi tra i due prontamente smentita con un video postato su Tik Tok in cui la ragazza dedica dolci parole al rapper: “Ti amo anche se sei un dito” a cui è seguita la risposta di Guido: “Se io sono un dito tu sei un braccio interno”

Amore a gonfie vele, dunque, tra Il Tre e la fidanzata Francesca Foglietti. La giovane è seguita da più di 5mila followers, mantiene un basso profilo e sono poche le occasioni in cui si mostrano insieme. Anche durante la partecipazione del fidanzato a Sanremo 2024, gli sta lasciando totalmente la scena evitando di condividere foto e post. Una coppia unita, ma anche molto riservata.

