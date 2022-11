Francesca Guacci, Salpingectomia operazione per non avere figli/ “Scelta consapevole”

Francesca Guacci, fitness influencer 28enne italiana, è finita sotto le luci dei riflettori in queste ore per via della sua decisione, dichiarata dalla stessa, di farsi operare a 23 anni per non avere figli, rimuovendo le tube. Oggi la stessa è stata ospite negli studi di Mattino Cinque: “E’ un’operazione irreversibile, ho aggiunto che esiste la possibilità di una fecondazione in vitro per eventuali ripensamenti, ma deve essere un’emergenza, non ci si sottopone ad un’operazione così con leggerezza”. E ancora: “Ritengo di non essere una ragazzina e non lo ero nemmeno a 23 anni. Se mi venisse il desiderio dei figli? Ho avuto una conferma della mia sicurezza un paio di anni fa, mi sono innamorata di un uomo ma non contemplavo mai la possibilità di avere figli da lui. Io so che non sono destinata alla maternità, non è un rifiuto o un disprezzo, è una naturale conseguenza della mia essenza”.

Morenza Zapparoli, in collegamento, ha replicato: “Mi sono dovuta far asportare una tuba per via dell’endometriosi… viverla sulla propria pelle queste cose fanno male. Questa operazione chirurgica irreversibile l’hanno dovuta subire non per capriccio ma per motivi di salute, esistono gli anti concezionali”. Francesca Guacci ha ripreso la parola: “Ho usato la pillola dai 18 ai 23 anni, unita al preservativo per essere sicura”.

FRANCESCA GUACCI, GROPPELLI: “COSA NON SA FA PER UN LIKE IN PIU’”

Ma Patrizia Groppelli non ci sta: “Cosa si fa per venire in tv e avere like in più sul profilo Instagram, a parte che vedo più lato b e cosce che altro, non riesci ad esprimere un concetto. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Tu hai detto che hai smesso di usare la pillola perchè ingrassavi”. Poletti, in studio a Mattino Cinque, ha cercato di difendere Francesca Guacci, parlando di scelta personale e consapevole, ma la Groppelli ha risposto: “Fai il tuttologo, parli da uomo, questa ragazza aveva paura di ingrassare per prendere un anticoncezionale”.

Ovviamente la decisione della 23enne ha creato un polverone: “Mai dichiarato di aver smesso di usare la pillola per paura di ingrassare ma solo perchè mi dava problemi a livello psicofisico. Io credo profondamente nell’amore – ha aggiunto – desidero sposarmi, e la famiglia che voglio io è semplicemente composto da un lui e una lei”. Quindi ha proseguito: “La mia famiglia mi ha supportata, io l’ho sempre desiderata questa operazione, mi è sempre stato detto che ero una pazza. Ho trovato poi questa struttura nel veronese, nel giro di un mese ho scoperto che potevo essere operata, era tutto legale, e l’operazione non era invasiva. Non ho mai pensato che avrei potuto evitarlo. Io non mi sono alzata una mattina e sono andata a farmi operare, è stata una scelta ponderata, frutto di anni di introspezione”.











