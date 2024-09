Francesca Inaudi genitori, chi sono: “Cresciuta senza vizi e con le coccole”

Tra i protagonisti della fiction Kostas in partenza oggi giovedì 12 settembre 2024 su Rai 1 oltre a Stefano Fresi troveremo anche Francesca Inaudi, attrice che sarà al fianco dell’artista romano e con il quale ha recitato nei vari mesi di set prima della messa in onda di questa sera giovedì 12 settembre 2024. Ma chi sono i genitori di Francesca Inaudi? In passato l’attrice si è soffermata diverse volte riguardo alla sua famiglia, lasciandosi andare a rivelazioni molto curiose che rivelano come sia stata circondata dall’affetto, ma sempre nei limiti, senza esagerazioni o pressioni di alcun genere:

Perché Elisabetta Gregoraci è in ospedale?/ Il ricovero continua: lei rompe il silenzio

“Sono stata figlia unica fino a 16 anni e i miei genitori non mi hanno viziata, ma mi hanno tanto coccolata, e poi sono cresciuta in un luogo meraviglioso come la campagna nei dintorni di Siena” ha svelato l’attrice nel corso di una vecchia intervista concessa a Famiglia Cristiana.

Genitori Francesca Inaudi: “Sono esigente nei confronti di me stessa”

Sempre nel corso di una vecchia intervista concessa tra le colonne di Famiglia Cristiana, Francesca Inaudi in passato ha rivelato quanto tenda a tenere alta l’asticella nella sua vita, spingendosi così sempre a cercare di raggiungere il massimo per la sua carriera e per tutte quelle persone che la circondano. Anche riguardo ai genitori Francesca Inaudi ha confessato qualche tempo fa quale sia il modo di affrontare la vita, sia sul lavoro che negli spazi privati:

Geppi Cucciari: “Se mi piaccio fisicamente? Nessuno lo chiede a un uomo”/ “Mai superato la morte di mamma"

“Sono esigente, lo sono in tutto ciò che faccio, penso sempre che ci sia qualcuno che mi guarda e io devo rispondere al meglio alle sue aspettative, questo qualcuno può essere il prossimo, i miei genitori, i figli che avrò un giorno, Dio… Io cerco sempre di essere all’altezza, pur con tutte le mie fragilità” ha confessato l’attrice. E sicuramente i genitori di Francesca Inaudi saranno pronti a sedersi al suo fianco anche nella nuova esperienza con la fiction Kostas, in partenza oggi giovedì 12 settembre 2024 su Rai1.