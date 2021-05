Francesca Lodo eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Andrea Cerioli furioso “Str*nza”

Francesca Lodo eliminata all’Isola dei Famosi 2021? I Primitivi si sono rivoltati contro quella che un tempo era la regina al fianco del re Gilles Rocca, che è tornato in Italia nei giorni scorsi dopo essere stato eliminato. Lo stesso destino attende la sarda questa sera oppure no? La bella Francesca Lodo dovrà andare allo scontro con la forte Fariba Tehrani ma anche con Emanuela Tittocchia, già a rischio la scorsa settimana, come andranno le cose per lei? Chi ha seguito il programma dall’inizio sa bene che la letterina ha deciso di prendere parte al programma solo per rimettere insieme la sua carriera e la sua vita dopo quello che è successo con il caso Vallettopoli, del quale si è parlato proprio nei giorni scorsi, che sia giunto al termine questo suo percorso proprio questa sera oppure no? La risposta arriverà questa sera con una nuova diretta ma, intanto, il daytime di oggi, ha mostrato al furiosa lite tra lei e Andrea Cerioli.

Francesca Lodo eliminata all’Isola dei Famosi 2021 dopo la lite con Andrea Cerioli?

Il bolognese non ha gradito la nomination di Francesca Lodo che all’Isola dei Famosi 2021 ha fatto il nome di Andrea Cerioli reo di lamentarsi troppo della fame che sente. Una nomination futile che il tronista ha etichettato come ‘cattiva e str*nza’ soprattutto quando lui ha voluto un faccia a faccia e lei si è tirata indietro definendosi pacifica. A quel punto Andrea Cerioli ha dato di matto accusandola di aver nominato lui per strategia e per non fare altri nomi ma lei nega. Lo scontro arriverà sicuramente in Palapa perché la questione è ancora molto fresca e i due non sono ancora riusciti a chiarire, cosa verrà a galla questa sera?

