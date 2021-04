Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Nuova vita con gli arrivisti e..

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021? La figlia Giulia Salemi si è schierata dalla sua parte e lo stesso ha fatto Dayane Mello etichettandola come una donna vera ed è propria forte dei fan delle due protagoniste del Grande Fratello Vip, che la persiana questa sera si prepara a scontrarsi con un’altra veterana del televoto, Vera Gemma. Le cose tra loro non sono cambiate e anche se l’attrice ha preso un po’ le distanze dalla persiana rea di dire un po’ troppe bugie e fare un po’ troppi pettegolezzi a favore del quieto vivere, le cose sono migliorate con l’arrivo della ‘carne fresca’ degli arrivisti. Fariba Tehrani si è subito trovata a suo agio con i nuovi arrivati aiutandoli a sistemare la loro capanna e anche ad occuparsi del fuoco consigliando ad Emanuela Tittocchia anche il posto dove pescare.

Le due si sono trovate subito in sintonia tanto che Fariba Tehrani sembra davvero aver trovato l’occasione giusta per essere di nuovo amica di qualcuno all’Isola dei Famosi 2021. La persiana ha rivelato di trovarsi bene con le nuove arrivate chiarendo subito di non voler mettere zizzania e nemmeno di rivelare quello che è successo fino a questo momento anche se alla fine non è riuscita a mantenere bene la promessa. Sempre lei è quella con cui Emanuela Tittocchia si è confidata quando ha iniziato a discutere con Manuela Ferrera che, in lacrime, si è spostata dagli arrivisti alla capanna dei ‘veterani’ dell’Isola dei Famosi 2021. Queste nuove amicizie giocheranno a favore di Fariba questa sera oppure no?

