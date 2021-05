Francesca Lodo flirt con Gills Rocca o coccole tra amici?/ Lei svela che…

Francesca Lodo e Gilles Rocca, sull’Isola dei Famosi 2021, hanno avuto un rapporto molto stretto. Tra i due, sin dai primi giorni di permanenza sull’isola, sono diventati molto amici. Gilles ha protetto spesso Francesca dalle discussioni e dai vari imprevisti e l’atteggiamento protettivo di Gilles da una parte e la capacità di Francesca di perdonare Gilles con cui non sono mancate le discussioni, hanno spinto i fans del reality ad ipotizzare un presunto flirt tra i due. Flirt che, tuttavia, entrambi hanno sempre smentito ribadendo come tra loro ci sia solo una forte amicizia. Gilles, in particolare, in ogni puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ha sempre dichiarato il suo amore nei confronti della fidanzata Miriam Galanti con cui sogna di formare presto una famiglia. Francesca, seppur single, ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi per vivere una nuova esperienza, ma non per cercare l’amore.

Francesca Lodo/ Rimane fedele a Gilles Rocca, tra i due c'è stato un flirt?

Francesca Lodo single: “Esco da una relazione lunga otto anni”

Con Gilles Rocca c’è stata solo un’amicizia come ha più volte puntualizzato Francesca Lodo che, nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, pur apprezzando i complimenti di Matteo Diamante che la considera una delle donne più belle dell’isola, ha ribadito di non essere in cerca dell’amore dopo la fine di una storia importante. “Vengo da una storia di 8 anni finita da pochissimo e l’ultimo dei miei pensieri era venire a l’isola dei famosi a cercare fidanzato né single né fidanzato”, ha spiegato ad Ilary Blasi smentendo, così, tutti i rumors su presunti flirt. Gilles Rocca, eliminato, arriverà nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 nel corso delle prossime puntate. Sarà l’occasione per parlare dell’avventura vissuta in Honduras e del suo rapporto con Francesca Lodo?

