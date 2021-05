Isola dei Famosi 2021, naufraghi troppo magri/ Interviene la produzione: “Più riso”

Superata la prima fase, la permanenza dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2021 si fa sempre più complicata. La fame è sempre più forte ed è evidente anche dalle condizioni fisiche dei concorrenti. Il dimagrimento, per alcuni in particolar modo, è evidente e a tratti preoccupante. È sicuramente Awed a renderlo più evidente: l’influencer ha accusato, d’altronde, anche un forte affaticamento e qualche problema fisico. Di fronte alla chiara difficoltà dei naufraghi, la produzione ha deciso di correre ai ripari e prendere provvedimenti. Come riportato da tuttosulgossip.it, si è deciso di aumentare la dose giornaliera di riso per ogni concorrente, in modo da dare loro un sostentamento maggiore per affrontare la permanenza sull’Isola e anche le varie prove.

Ubaldo Lanzo si ritira dall'Isola dei Famosi 2021/ Torna in Italia per cure mediche

Naufraghi troppo magri all’Isola dei Famosi 2021, i provvedimento della produzione

“Il dimagrimento eccessivo dei concorrenti e i continui malori degli stessi hanno portato la redazione dell’Isola dei Famosi ad aumentare la razione di riso che viene consegnata ai concorrenti. – si legge – Un gesto semplice che sicuramente aiuterà i naufraghi ad avere maggiori forze nel corso della loro avventura sulle spiagge dell’Honduras.” I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, a partire da ora, avranno dunque una maggiore porzione di riso a disposizione, con la quale sostentarsi nel corso delle prossime settimane di permanenza. D’altronde sono già tanti i concorrenti che hanno dovuto abbandonare per ragioni di salute, ultimo Ubaldo Lanzo.

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez/ "Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e Andrea Iannone"Cecilia Rodriguez "Voglio figlio da Ignazio Moser"/"Vera Gemma? Stato già con brutte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA