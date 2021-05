Gilles Rocca: “Sono stato linciato”/ “Basta mettersi contro uno con più follower…”

Gilles Rocca torna sui social e si lascia andare ad un lungo sfogo dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2021. L’attore, dopo aver cancellato tutte le foto dell’avventura sull’Isola, l’attore che sta rientrando in Italia, ha mostrato i risultati della dieta forzata svelando di pesare solo 59 kg. Nel post fiume, tuttavia, si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispondendo a tutte le critiche ricevute nel corso delle varie puntate del reality show condotto da Ilary Blasi. Gilles ammette di averci pensato molto prima di scrivere. Dopo una lunga riflessione, tuttavia, ha deciso di raccontarsi e liberarsi condividendo con i suoi followers ciò che sta affrontando.

“Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce, dove c’è ancora l’ipocrisia di gridare alla “violenza” se osi contraddire una donna solo perché non sei d’accordo con il suo pensiero, perdendo di vista che proprio gridare alla violenza quando violenza non è, è il primo passo verso l’oblio per molte donne che invece la subiscono realmente…”, scrive Gilles il cui atteggiamento è stato definito aggressivo da Daniela Martani.

Gilles Rocca, frecciatina contro Tommaso Zorzi?

Gilles Rocca svela di essere vittima di cyber bullismo. L’attore si dice fiero di essersi mostrato con tutte le sue fragilità, dichiarando il proprio amore per la fidanzate e la famiglia. L’attore, tuttavia, coglie l’occasione per attaccare i leoni da tastiera. Gilles, infatti, racconta di essere stato criticato prima per essersi mostrato duro e, successivamente, per essersi mostrato dolce e fragile. “Non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere, basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato“, aggiunge. “Vi sembra bello questo? Sapete quanta gente per colpa di questi atteggiamenti si è tolta la vita?!! […] Ragazzi che non hanno la mia stessa forza per farsi scivolare addosso tutta questa cattiveria gratuita fatta da chi si nasconde dietro ad una tastiera e non riesce nemmeno ad immaginare quanto dolore crea”, dice ancora prima di salutare tutti e svelare di pesare 59 kg. Tra i tanti commenti al post spuntano anche quelli degli ex naufraghi Drusilla Gucci e Akash che lo difendono.

