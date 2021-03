Francesca Lodo ha “un sassolino nella scarpa” e vuole toglierselo all’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo è pronta ad avere la sua rivincita partecipando all’Isola dei Famosi 2021. Si è preparata tanto per questo momento, soprattutto a livello di preparazione fisica e alimentare per non arrivare fuori forma all’appuntamento con il suo ritorno di popolarità, e così ha avuto modo di mettersi subito in mostra sin dalla prima puntata lunedì scorso. La bella attrice si è rimessa in gioco anche se ha avuto modo di conoscere un mondo diverso da quello della televisione e di essersi trovata bene. Ha però ancora ‘quel sassolino’ nella scarpa da togliersi e così ha deciso di mettersi in gioco. Quella che è arrivata sull’Isola, almeno a suo dire, è una Francesca diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere o che conoscevamo per le sue partecipazione in film e il suo passato da Letterina fino al caso Vallettopoli che l’ha travolta. Adesso l’attrice sarda è una donna matura, più consapevole di alcune cose e pronta a mettersi in gioco per conquistare la vetta.

Al momento così è stato visto che nel gruppo Francesca Lodo si è inserita bene, nessuno l’ha nominata e non ci sono stati screzi nella prima puntata del daytime quando le telecamere della diretta si sono spente e lei si è dovuta dare da fare insieme agli altri tra isole da raggiungere, casse da trovare e prima capanne da costruire. Cosa ne sarà di lei durante questo percorso e come ne uscirà dopo quelli che sono stati i suoi presupposti? Al momento sembra proprio che per lei non ci siano stati grossi spunti visto che ha fallito anche la sua prova con il fuoco e non è riuscita ad accenderlo, cos’altro avrà fatto in questi giorni?

