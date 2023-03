Francesca Manzini choc: “Entrata e uscita dagli ospedali”/ “Mangiavo tanto e poi…”

Francesca Manzini e la sofferenza per i disturbi alimentari: “sono entrata e uscita dagli ospedali”

Forse non tutti sanno che il passato di Francesca Manzini è stato piuttosto turbolento per quanto riguarda la vita privata e la salute. Infatti, la conduttrice di Striscia la Notizia – che ora appare sorridente e spensierata – ha vissuto un dolore importante, in quanto è stata vittima di disturbi alimentari. Un periodo che non ha dimenticato e che anzi ha ricordato con trasporto in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, sottolineando che in una particolare fase della sua vita è “entrata e uscita dagli ospedali”.

La sua carriera l’ha cominciata nei villaggi turistici e non ha potuto completare il suo percorso di studi proprio a casa dei disturbi che la tormentavano. “Mangiavo tanto, non riuscivo a esprimere le emozioni che avevo dentro”, le parole della conduttrice di Striscia La Notizia, che ha rivelato dettagli non indifferenti nel corso della medesima intervista.

Francesca Manzini non dimentica le prese in giro dei compagni per via del suo aspetto fisico

In apparenza Francesca è sempre apparsa una persona allegra, ma già in gioventù portava dentro di sé mostri e problemi alquanto difficili da governare. Per la giovane Manzini c’erano grosse gatte da pelare: dalle liti in famiglia alle continue prese in giro dei compagni di scuola, che la tormentavano a causa del suo aspetto fisico. La conduttrice ha trascorso anni davvero difficili e complicati, poi però ha iniziato a lavorare nei villaggi turistici e qualcosa è cambiato.

Francesca è diventata un vero e proprio animale da palcoscenico, costruendo il personaggio e la professionista esemplare che è oggi. Il passato, ormai, è passato, ma la Manzini non dimentica. Come potrebbe d’altronde cancellare un periodo un cui ha passato gran parte del suo tempo “fuori e dentro dagli ospedali”? Impossibile o quasi.

