Francesca Manzini e Belen “Questioni di seno”/ Balconcino in evidenza e i fan…

Francesca Manzini e Belen Rodriguez scherzano sui social network mettendo in evidenza il seno e il pubblico impazzisce con like e vagonate di commenti. Nelle storie della bella showgirl argentina infatti compare la nota imitatrice, di recente protagonista ad Amici Celebrities, fare una lunga riflessione sul balconcino della collega. Sono in treno, probabilmente pronte a recarsi insieme verso mete lavorative, e con loro c’è anche Antonia Achille. La Manzini conferma ancora una volta la sua simpatia e in maniera ironica evidenzia come ci sia stato un decadimento del seno: “Le mie sono naturali, sono mosce, ho la caduta dell’impero romano 2009-2019”. Parla poi del profilo Instagram e preannuncia: “Stiamo aspettando il 2020 e ci saranno un sacco di sorprese insieme a questa zi***na”. Vedremo cosa hanno in mente e se davvero stanno lavorando a dei progetti insieme.

Francesca Manzini e Belen, ma chi è Antonia Achille?

Nelle storie di Belen Rodriguez su Instagram compare una scatenata Francesca Manzini, ma il pubblico dei social ha notato anche la splendida Antonia Achille. Chi è? Non tutti conoscono questa splendida ragazza che su Instagram specifica di essere la fondatrice di Icona Production. Chi segue però con frequenza il profilo della showgirl argentina sa bene che Antonia è la sua migliore amica e ora anche sua socia in affari. In passato la splendida ragazza è stata anche assistente di Fabrizio Corona. In molti considerando Antonia come un membro fondante della famiglia di Belen, tanto da essere considerata un vero membro della stessa, presente a feste, eventi e grandi appuntamenti. Su Instagram non manca mai anche se i commenti sui social fanno capire che qualcuno ancora non si era accorto di lei.

