FRANCESCA MANZINI/ “Rifiutata quattro volte da Tale e Quale Show” (Verissimo)

L’avevamo conosciuta imitatrice, la riscopriamo ballerina. Per Francesca Manzini, la partecipazione ad Amici Celebrities è stata una vera e propria consacrazione, anche se lei, a dire il vero, ne parla in termini leggermente meno entusiastici: “È un altro passo nella mia carriera, un gradino in più. Più che una celebrità, mi sono sentita una ‘ragazza di Amici’ e l’eliminazione è stata un’uscita di scena con ovazione”. Di certo avrebbe voluto esserci, ma andarsene prima non le è pesato più di tanto: “Non ho vissuto come un dramma l’uscita alla quarta puntata: se fossi stata eliminata alla seconda, non me la sarei perdonata, invece ho fatto il mio percorso e sono uscita dopo aver dimostrato ciò che sono e chi sono”. A riprova di ciò, le decine di complimenti che ha ricevuto sui social, dove qualcuno ha scritto che era lei che meritava la finale, non Emanuele Filiberto. Ma Francesca frena: “Emanuele ha saputo fare show. Gli voglio bene, mi sono affezionata perché è una brava persona”.

La carriera di Francesca Manzini

Oggi pomeriggio, l’attrice e imitatrice Francesca Manzini sarà ospite di Verissimo. Come ha già dichiarato a Panorama, la recente partecipazione ad Amici Celebrities gli ha permesso di rilanciare la sua carriera, segnata da tanti “no” a cominciare dai programmi Rai. Dopo la quarta bocciatura a Tale e Quale Show, Luca Zanforlin, autore di Amici, l’ha contattata per un provino. “Il giorno dell’appuntamento ero lì con un’ora di anticipo”, ha ammesso al riguardo. La prima imitazione l’ha fatta quando aveva otto anni, davanti allo specchio. Poi ha continuato nei villaggi turistici e in televisione, grazie soprattutto al lancio di Caterina Balivo e Piero Chiambretti. L’ultimo progetto è per un programma ancora top secret di Italia 1, che arriva dopo l’esperienza della radio (con Tutti pazzi per Rds) e del cinema (in Benedetta follia). Ad Amici pensava di essere “ridicola”, fuori posto, invece Giuliano e Veronica Peparini si sono subito innamorati di lei.

Francesca Manzini e la danza

Francesca Manzini non ha mai studiato danza. “No, ho fatto tutto da autodidatta davanti al muro di camera mia. Eppure sono riuscita a essere credibile. La spinta a credere di più in me stessa me l’ha data Maria De Filippi“. Con la conduttrice “c’è stata una complicità inaspettata“: “Me l’avevano decritta come dura e algida, invece ho scoperto una donna allegra e generosa, che dà molta libertà. ‘La tua forza è essere te stessa anche sul palco, senza finzioni’, mi ha ripetuto spesso”.



