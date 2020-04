Francesca Manzini e Christian Vitelli fidanzati/ “Conosciuti in videochiamata” Chiara Giordano “solo tu puoi”

Pubblicità

Francesca Manzini, dopo la fine della storia con Juan Martin Fagiani, ha ritrovato l’amore accanto a Cristian. A raccontare il particolare incontro con il suo nuovo fidanzato è stata la stessa Francesca Manzini ai microfoni del settimanale Chi. “Mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi”, ha raccontato Francesca Manzini svelando così come è nato il suo amore con Cristian nonostante la quarantena per l’emergenza coronavirus. L’ex conduttrice di Striscia la Notizia ha così pubblicato una foto di coppia sui social e tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Chiara Giordano.

Pubblicità

FRANCESCA MANZINI SI FIDANZA, CHIARA GIORDANO: “SOLO TU TI FIDANZI IN QUARANTENA”

L’incontro con Christian Vitelli ha cambiato la vita di Francesca Manzini che non nasconde di essere felice di avere un nuovo compagno il cui arrivo ha stravolto positivamente la sua vita. “Hai cambiato la mia vita”, ha scritto la Manzini nella didascalia che accompagna la prima foto di coppia pubblicata su Instagram. “Ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente”, ha risposto Christian che ha poi, a sua volta, pubblicato la stessa foto. Tantissimi i commenti dei fans che hanno augurato tanta felicità all’ex conduttrice di Striscia la Notizia. Tra i tanti commenti, però, è spuntato anche quello dell’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano. “Solo tu trovi il fidanzato durante la quarantena con il distanziamento sociale! Un mito”. La risposta della Manzini non si è fatta attendere. “Infatti ci siamo conosciuti un mese fa in videochiamata”, ha chiarito immediatamente Francesca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA