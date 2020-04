Francesca Manzini, la madre in ospedale/ “Tranquilli tutti, è fuori pericolo”

Francesca Manzini pubblica una foto su Instagram in cui è in compagnia della madre e scatena la preoccupazione dei fans. “Forza mamma”, si è limitata a scrivere la Manzini senza aggiungere ulteriori particolari. La foto e la didascalia, tuttavia, hanno scatenato la preoccupazione dei fans che hanno chiesto alla Manzini spiegazioni. La Manzini, così, rispondendo alla domanda di un follower, ha chiarito il motivo del post dedicato alla madre. “Cosa significa questa frase? Mi fa pensare a mille cose dato il periodo. Mi auguro che mi stia sbagliando”, ha scritto una follower. La risposta di Francesca Manzini non si è fatta attendere. “Non è Covid, tranquilli. Solo un po di sostegno per mamma Gabry!”, ha spiegato la Manzini.



FRANCESCA MANZINI, LA MADRE IN OSPEDALE: IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Grande preoccupazione per la madre di Francesca Manzini da parte dei fans della figlia che hanno augurato alla signora una pronta guarigione. La Manzini, dopo aver rassicurato tutti su Instagram, contattata da Fanpage, ha chiarito che la madre è fuori pericolo. La Manzini ha preferito non aggiungere altro limitandosi a rassicurare tutti spiegando di aver voluto dare un po’ di sostegno alla madre. “Forza mamma Gabry, hai una figlia stupenda che ti dà forza e coraggio”, “qualsiasi cosa sia, forza”, “ti sono vicino”, “forza signora“, scrivono i followers di Francesca Manzini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA