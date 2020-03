Francesca Manzini/ “Mara Venier? Ci siamo chiarite dopo la lite”

Dopo l’esordio al bancone di Striscia la notizia, Francesca Manzini è pronta a vivere nuove avventure. L’imitatrice e conduttrice radiofonica ha ricevuto molti complimenti per la sua esperienza al fianco di Gerry Scotti ed ha spiegato a Il Giornale: «Mi sono fatta due camomille, ma ero talmente agitata che ho chiamato la guardia medica pensando di avere il coronavirus! Ora faccio finta che non è successo nulla, altrimenti mi blocco… Mi hanno dato una grande responsabilità e quello di cui sono più contenta è che non ho deluso Antonio Ricci». E quale è stata la reazione del direttore di Striscia? «”Sei andata da Dio” e “continua a essere te stessa”, lo stesso suggerimento che mi aveva dato prima di cominciare. E non è difficile perché Striscia lo permette più di altri programmi che hanno regole più rigide».

FRANCESCA MANZINI E IL RAPPORTO CON MARA VENIER

«L’altra sera non pensavo proprio a niente. Ho studiato alla perfezione la dinamica di Striscia e con Gerry Scotti c’è stata un’alchimia perfetta», ha spiegato Francesca Manzini, che ha poi parlato delle discrepanze con Mara Venier per la sua imitazione: «L’ho vista solo una volta, parlava in romanaccio lei che è veneta, dicendo parolacce. Mi è bastato quel’incontro per farne una caricatura… Poi ci siamo chiarite, mi ha anche mandato messaggi di complimenti. Imitarla, con il deepfake – l’immagine del volto sovrapposta – è uno spasso, non mi devo neppure truccare». Ma c’è di più nella vita della Manzini, che fa anche la mediatrice finanziaria: «Continuo a farla, sono una con i piedi per terra, non si sa mai cosa succede nella vita, mi tengo un piano B». Ma il suo desiderio è chiaro: «Se mi piacerebbe restare di più a Striscia? Certo che sì, anche per mesi… ma già così è un grande successo».

