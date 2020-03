Francesca Manzini video su Coronavirus/ “Non ce la faccio più! Ora Barbara D’Urso…”

Tra i tanti vip che hanno lanciato un appello via social per invitare tutti a restare a casa, così da evitare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus, c’è Francesca Manzini. L’ex conduttrice di Striscia la Notizia lo ha fatto a modo suo, cioè con la sua proverbiale ironia, ma anche pungenti frecciatine. «Basta, vi prego. Non ce la faccio più! Mi state mandando note audio di gente che dal nulla è esperta di Coronavirus. Stiamo a casa, io resto a casa, creiamo l’hashtag. Zuckerberg guadagnerà il mondo perché tanto tra un po’ si mangerà pure via WhatsApp. Però basta, vi prego». La comica ha poi parlato della situazione che si è venuta a creare a Roma, dove la situazione non è serie come a Milano, eppure si percepisce la paura. «Sembra di stare a Gotham City, ma almeno lì ci stava la mascherina, pure i cani l’avevano. Noi non abbiamo niente, i guanti che poi si rompono. Non sta nemmeno una mascherina a Roma».

FRANCESCA MANZINI SU CORONAVIRUS “BASTA, VI PREGO! ORA BARBARA D’URSO…”

Francesca Manzini ha invitato anche i suoi followers a leggere le disposizioni del governo per contrastare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus. «Leggete. Io non leggo perché non sono una lettrice, ma siccome c’è da leggere, leggete e attenetevi alle regole», Ma la comica, reduce dall’esperienza dietro il bancone di Striscia la Notizia, ha voluto anche evidenziare che c’è una sorta di “mercato” dietro l’emergenza, nel senso che c’è chi potrebbe approfittare della situazione. «Non è possibile… è una psicosi di Dio ed è un mercato pazzesco. I servizi Deliveroo sono più ricchi di Trump e Bloomberg, Barbara D’Urso tra poco farà “Live Non è Corona”, Fabrizio dirà “Non sono stato io” e Pamela Prati si fidanzerà con quello dello Spallanzani». Nelle Instagram Stories invece ha spiegato come ha compilato l’autocertificazione per entrare nel territorio della “zona rossa”, nel suo caso per motivi lavorativi.

